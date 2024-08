Non c’è spazio per i mastelli: nuove proteste 

Ancora disagi in via Sant’Antonio dove persiste il problema della mancanza di uno spazio in cui sistemare i bidoni dei rifiuti e così i residenti delle palazzine sono costretti a lasciarli nel marciapiede intralciando il passaggio e incoraggiando gli incivili che gettano buste in mezzo ai mastelli.

Da tempo gli abitanti chiedono di adibire spazi anche in un terreno pubblico in modo da restituire il decoro. In principio c’era stata un’ ecomobile. Gli operai della De Vizia stazionavano davanti alle palazzine dove i residenti potevano consegnare buste e mastelli. In seguito questo sistema era stato interrotto ed è rimasto il problema, comune a tutta la zona di Pitz’e Serra dove ci sono le grandi palazzine. Intanto in tutte le zone della città non si fermano le proteste per le dimensioni dei mastelli che a detta dei residenti sono troppo piccoli, soprattutto quelli del vetro e della plastica.

RIPRODUZIONE RISERVATA