Non c’è soltanto lo zafferano 

San Gavino cerca il rilancio partendo dalla terra. Giovani (e meno giovani) hanno deciso di intraprendere la strada dell’agricoltura specializzandosi in coltivazioni tipiche come quella dello zafferano, ma non mancano riso, legumi, miele e altri prodotti. Molti continuano una tradizione di famiglia portando delle innovazioni alla propria azienda come nel caso di Marcello Curreli, 31 anni: «Il lavoro nei campi non conosce orari e ci vuole molto tempo e passione. Oggi lavorare in agricoltura può essere un’importante opportunità. Con la mia famiglia abbiamo un’azienda di circa 80 ettari e anche un laboratorio di confezionamento e trasformazione dei prodotti agricoli come ceci, fave, fagioli, lenticchie, spezie come lo zafferano ma anche aglio, basilico, menta, origano, peperoncino».

Le scelte

È cresciuta nel mondo delle api Sandra Pascalis, 47 anni, specializzata nella produzione di miele di qualità: «Ho iniziato nel 1999 in località “Campu Linus”. Ho seguito l’esempio di mio padre, le api sono una passione di famiglia. Produciamo mille fiori, quelli di cardo e di eucaliptus. In ogni arnia ci sono migliaia di api: la produzione, che va da marzo a luglio, dipende dalla fioritura delle piante. Quest’anno a causa del clima e della siccità la produzione è calata mentre lo scorso anno un incendio nella nostra azienda ha causato la morte di mezzo milione di api, ma non ci siamo arresi. Dietro ci sono amore e passione, molta gente è abituata a vedere il miele solo nel vasetto e non capisce come si arrivi a questa eccellenza».

In campo

Ha scelto da decenni lo zafferano ma anche altre coltivazioni Fausto Caboni, 51 anni: «Coltivo lo zafferano dal 2003 e nel 2007 ho aderito al marchio Dop. Nel complesso ho un’azienda di 40 ettari e coltivo anche cereali, legumi e foraggere. Partecipo a importanti fiere come il salone del gusto di Torino ed altre. Ho convertito l’azienda al biologico dal 2010 spinto dal desiderio etico di rispettare il territorio e di garantire prodotti di qualità e genuini in linea con le tradizioni».

L’azienda agricola di Fabio Meloni, 43 anni, è specializzata nella coltivazione di riso da oltre 40 anni e pratica una rotazione delle colture con loietto e trifoglio alessandrino per migliorare e mantenere la fertilità del terreno: «Porto avanti – spiega Meloni - l’azienda con la mia famiglia, questo lavoro non conosce orari in alcune stagioni, ci vogliono impegno e intelligenza. Il riso viene esportato nel Nord Italia o nel Nord Europa».

E tra gli hobbisti c’è chi tende la mano alle nuove generazioni: «Lo zafferano può essere un’importante risorsa da valorizzare. Quest’anno – spiegano i coniugi Rosanna Pinna e Marco Ennas – la produzione è calata. Tempo fa abbiamo proposto ai giovani desiderosi di intraprendere questa produzione di regalare i bulbi di zafferano che sarebbero stati resi solo dopo 4 anni».

