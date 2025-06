«Non c’è sangue sull’impronta in casa Poggi» 

MILANO. Riprenderà stamattina in questura il confronto tra genetisti ed esperti dattiloscopici chiamati a rileggere i reperti raccolti 18 anni fa, quando fu uccisa Chiara Poggi, e ora finiti al centro della nuova indagine che accende, per la terza volta, i riflettori su Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. L’appuntamento è sempre alle 10,30 negli uffici della scientifica

Fogli di acetato

Quelle analizzate martedì, poco più della metà, e i 24 campionamenti effettuati con il test Obti non hanno rivelato tracce di sangue. Niente tracce ematiche nemmeno sulla impronta 10, ritenuta dai carabinieri e dai pm pavesi una manata “sporca” che l’assassino, o uno degli assassini (sono stati esclusi dalla recente consulenza dattiloscopica Stasi e Sempio) ha lasciato sulla parte interna della porta di casa Poggi quando è fuggito. Verrà, dunque, testata di nuovo più avanti, non oggi, con un kit di estrazione più sofisticato. Oltre a completare il lavoro - non sui “para-adesivi”, come si ipotizzava, bensì sui fogli di acetato per accertare l’eventuale presenza di sangue nelle impronte - verrà esaminato il materiale sequestrato nella villetta di Garlasco.

La spazzatura

In particolare saranno testati i rifiuti mai analizzati, resti della colazione di quella mattina, che erano stati sequestrati all’indomani del delitto: confezioni di Fruttolo, cereali, biscotti e tè, oltre a un cucchiaino usato quel mattino. Sulla spazzatura verrà estrapolato con campionature, se sarà possibile, il Dna, che, in un secondo momento e in un laboratorio specifico verrà trattato assieme ai tamponi della ragazza, nel tentativo di avere a distanza di 18 anni nomi e cognomi a cui attribuire le eventuali nuove tracce. A chiusura dell’incidente probatorio ci sarà, ma non si sa ancora quando, l’accertamento più delicato: l’analisi sui due profili di Dna trovati sui margini delle unghie di Chiara, un tempo ritenuti inutilizzabili e ora per i pm e per gli avvocati di Stasi uno attribubile a Sempio e l’altro ancora ignoto.

