«Non c’è prova», Acerbi salvo 

Manca «il livello minimo di ragionevole certezza» che la frase rivolta da Francesco Acerbi a Juan Jesus avesse un «contenuto sicuramente discriminatorio». Il giocatore del Napoli è stato realmente offeso dall’interista (il quale «non lo ha disconosciuto») ma non c’è la prova che l’insulto fosse di stampo razzista. Quel «vai via sei solo un n...» è stato sentito solo dal difensore campano, non ci sono «riscontri probatori audio, video e testimoniali»; e questo, «senza che venga messa in discussione la buona fede» della vittima, non basta a condannare. Quindi, per Acerbi nessuna squalifica.

La partita

È la decisione definitiva (non si può fare ricorso) presa ieri dal Giudice sportivo sul caso esploso durante Inter-Napoli del 17 marzo, quando Juan Jesus si era avvicinato all’arbitro per segnalare che Acerbi lo aveva apostrofato sottolineandone il colore della pelle; l’interista aveva negato, sostenendo di aver detto solo «ti faccio nero» e di non aver mai pronunciato «frasi razziste. Sono tranquillo». Dichiarazione non gradita dal napoletano, che aveva contro replicato dicendo «così non ci sto. Il razzismo si combatte qui e ora».

La decisione

Acerbi sarebbe stato squalificato per almeno 10 giornate nel caso il Tribunale avesse ritenuto provata l’accusa o, in alternativa, da due a 5 se la condotta piuttosto che razzista fosse stata inquadrata come gravemente anti sportiva. Nulla di tutto questo: per il Giudice «alcune parole» pronunciate da Acerbi erano «sicuramente compatibili» con «le offese» pronunciate dall’interista, ma quelle frasi «non sono state percepite dagli altri calciatori in campo, dagli Ufficiali di gara o dai rappresentanti della Procura»; viceversa, sono state sentite «dal solo» difensore napoletano «senza alcun riscontro probatorio esterno che sia audio, video e testimoniale». Ora: «La condotta discriminatoria», grave e intollerabile ancor più quando «riferita alla razza, al colore della pelle o alla religione della persona, deve essere sanzionata con la massima severità», però per infliggere la punizione è necessario avere «indizi gravi, precisi e concordanti in modo da raggiungere una ragionevole certezza».

In questo caso quanto accaduto «è teoricamente compatibile anche con una diversa ricostruzione», perché c’è «sicuramente la prova dell’offesa» ma il suo «contenuto gravemente discriminatorio» è emerso solo sulla base di quanto affermato da Juan Jesus «senza alcuna ulteriore» prova esterna. Dunque «non si raggiunge il livello minimo di ragionevole certezza sul contenuto sicuramente discriminatorio dell’offesa». E non c’è la squalifica.

Reazioni

Significativa la reazione di Juan Jesus, che sul profilo Instagram ha pubblicato una foto col pugno chiuso, rivolto verso l’alto, come fecero Tommy Smith e John Carlos sul podio dei Giochi di Messico 1968. Durissima quella del Napoli. «A questo punto per la “giustizia sportiva” il colpevole dovrebbe essere Juan Jesus, che avrebbe accusato un collega ingiustamente», ha scritto il club, che si dice «basito. Non è ragionevole pensare che abbia capito male». Perché poi, se è stata «raggiunta sicuramente la prova dell’offesa, nessuna decisione è stata presa? Restiamo ancor più basiti». La società annuncia che «non aderirà più a iniziative di mera facciata delle istituzioni calcistiche contro il razzismo e le discriminazioni. Continueremo a farle da soli». Opposto il sentimento di Claudia Scarpari, moglie di Acerbi: «Adesso sciacquatevi la bocca», scrive sui social rivolta a «chi insulta i familiari e minaccia la vita dei figli, ai leoni da tastiera. A chi ha sommerso di insulti me e i miei figli per giorni interi».

