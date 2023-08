«Non c’è più sangue, situazione drammatica» 

Ivano Argiolas, presidente dell’associazione Renzo Galanello, non usa mezzi termini: «Denuncio una situazione gravissima che sta colpendo chi ha bisogno di una trasfusione: non c’è più sangue». Una vera emergenza: Argiolas parla, in una video-denuncia, davanti all’ospedale Microcitemico, presidio in cui vengono seguiti circa 500 talassemici. «Ogni quindici, venti giorni, dobbiamo fare la nostra terapia salvavita. Io sono in programma per la trasfusione ma mi è stato già riferito che probabilmente salterà proprio per la carenza di sangue».

Argiolas sottolinea: «Non è colpa dell’ospedale, né dei sanitari, né dei medici del centro trasfusionale. E probabilmente non è colpa di nessuno. Ma anche dove non c’è una responsabilità ci può essere una soluzione. Per tutti noi talassemici, che abbiamo bisogno del sangue, è che il sangue ci sia sempre. E per far ciò è necessario che sempre più sardi diventino donatori abituali. Da qui il mio appello e sperare che le cose possano migliorare».

Una vera e propria emergenza che purtroppo si ripete con troppa frequenza. A inizio mese l’allarme era stato lanciato anche dall’Avis: ospedali in affanno per la carenza di sangue. E i donatori non bastano più, soprattutto d’estate quando le persone fanno un passo in dietro, scoraggiati dal caldo o perché fuori dall’Isola. (m. v.)

