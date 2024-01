Non c’è più acqua: rubinetti a secco dalle 22 

La siccità avanza e chiude i rubinetti. Un fenomeno silenzioso che provoca disagi alle utenze domestiche e commerciali e nelle campagne. Una sfilza di ordinanze sono in vigore da tempo in diversi centri del territorio. L’ultimo ad accordarsi è stato Urzulei, dove il sindaco Ennio Arba non ha potuto esimersi dal provvedimento sollecitato da Abbanoa, alla luce del calo d’acqua. Dalle 22 alle 6 del mattino successivo è stata attivata la chiusura. Disposizione che resterà in vigore fino al superamento della criticità. «A causa di una repentina diminuzione della risorsa idrica disponibile dovuta al perdurare dello stato siccitoso - ha spiegato il sindaco - si è registrato un abbassamento eccessivo del livello dei serbatoi di accumulo e si rende quindi opportuno riportare in sicurezza il livello degli stessi serbatoi per evitare interruzioni del servizio improvvise e non programmate». In effetti da queste parti le piogge consistenti sono un ricordo sbiadito. Le ultime di una certa portata risalgono a quando sulla primavera scorsa stavano scorrendo i titoli di coda. Con le successive precipitazioni i livelli non sono mutati e i sindaci di Lanusei e Loceri, in forza alle richieste avanzate Abbanoa sulla scorta delle misurazioni nelle cisterne, sono dovuti correre ai ripari con ordinanze di limitazione dell’utilizzo dell’acqua. (ro. se.)

