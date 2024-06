Non c’è pediatria, odissea dopo un’otite Bimbo costretto al ricovero a Roma 

L’assenza del servizio di pediatria è uno dei tanti drammi vissuti nella sanità della Barbagia-Mandrolisai, fra mobilitazioni per i gravi disagi e genitori costretti a viaggi della speranza per garantire le cure ai propri figli. Lo sanno bene Antonio Carboni e sua moglie Valentina Muggianu di Tonara reduci di un vero e proprio incubo. A marzo scorso il loro piccolo, di 5 anni, ha affrontato una serie di complicanze partite da un’otite. Un’odissea fra ospedali barbaricini che li ha portati sino al Gemelli di Roma.

La storia

«A fine febbraio – racconta Carboni – abbiamo notato uno stato di malessere generale in nostro figlio, che accusava forti dolori alle orecchie accompagnati da febbre. Approfittando dell’apertura di soli due giorni, dell’ambulatorio pediatrico al San Camillo di Sorgono, non abbiamo perso tempo, portandolo dai sanitari. Che hanno diagnosticato un’otite e prescritto una cura antibiotica».si rivela fallimentare: il bambino non risponde agli antibiotici e tre giorni dopo, i genitori sono costretti a recarsi al Pronto soccorso del San Francesco di Nuoro. Qui, viene prescritto un nuovo ciclo di antibiotici: ma anche stavolta, il ragazzino peggiora, con l’insorgere di una broncopolmonite.«Era fiacco e dormiva continuamente – racconta Valentina Muggianu –, Ci siamo rivolti alla guardia medica, che ci ha rasserenati dicendoci che si trattava di una debilitazione da medicinali. Di lì a tre giorni, nostro figlio ci ha detto di veder doppio. Ci siamo fiondati al San Francesco, dove nel corso del triage l’occhio esce fuori orbita, col ricovero immediato».

Viaggio nella Capitale

Qui, dopo una serie di accertamenti, viene diagnosticato un’empiema cerebrale. I sanitari vorrebbero intervenire subito, ma purtroppo non è possibile farlo a Nuoro, sprovvista di una neurochirurgia pediatrica. Gli specialisti nuoresi – racconta Carboni – hanno agito con grande professionalità, trovando in poco tempo la disponibilità del Gemelli di Roma. Siamo partiti con l’elisoccorso alla volta della capitale, dove il 29 marzo il bambino è stato operato con successo. Se avessimo perso altro tempo avrebbe rischiato la vita».Dopo dieci giorni di cure nel reparto di malattie infettive, l’ennesima doccia gelata per la famiglia tonarese: «I medici hanno isolato lo streptococco – spiega Valentina Muggianu – un virus molto frequente fra i più piccoli, ma che si sarebbe potuto curare se a Sorgono avessero fatto un tampone e avviato un trattamento specifico».Aggiungono entrambi: «Al ritorno a Tonara, grazie alla disponibilità del dottore Cualbu, nostro figlio ha potuto effettuare l’altra terapia direttamente al San Francesco. Abbiamo viaggiato tutti i giorni fino al 10 maggio, fra mille disagi e strade a pezzi. Oggi siamo ancora qui, tra visite di controllo e una diagnosi incerta. Non cerchiamo soldi né pubblicità – concludono – ma solo il diritto alla salute sul nostro territorio, sperando che nessuno subisca ciò che abbiamo subito».

La Asl

Il direttore generale dell’Asl 3 Paolo Cannas spiega che «La ricerca dei pediatri di libera scelta spetta ad Ares che si sta impegnando attraverso la predisposizione di bandi che però sino a oggi non hanno prodotto effetti. Noi come Asl abbiamo fatto un bando libero professionale per medici in pensione per cercare di tamponare la situazione».

