Non c’è Parma che tenga per Esposito: vuole il Cagliari 

Non c’è Parma che tenga: Sebastiano Esposito vuole il Cagliari e sarà quella rossoblù, salvo colpi di scena, la squadra in cui giocherà nella stagione che sta per cominciare. Ieri c’è stato un ulteriore contatto tra il ds Angelozzi e l’Inter, proprietaria del cartellino e orientata a cedere a titolo definitivo il 23enne attaccante campano (tra un anno scade il contratto), lo scorso campionato in prestito all’Empoli dove ha segnato 8 gol in 33 gare.

L’affare potrebbe chiudersi entro la fine della settimana. Offerta e richiesta stanno pian piano combaciando grazie anche alla percentuale (abbastanza cospicua) in favore dei nerazzurri sull’eventuale rivendita da parte del Cagliari. Pronto un contratto di cinque anni. Esposito potrebbe aggregarsi al gruppo rossoblù lunedì ad Assemini quando la squadra sarà rientrata dalla Spagna.

In uscita, il Bologna non molla la presa su Zortea, sul quale c’è forte anche la Fiorentina.

