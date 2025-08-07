VaiOnline
Mercato.
08 agosto 2025 alle 00:32

Non c’è Parma che tenga per Esposito: vuole il Cagliari 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Non c’è Parma che tenga: Sebastiano Esposito vuole il Cagliari e sarà quella rossoblù, salvo colpi di scena, la squadra in cui giocherà nella stagione che sta per cominciare. Ieri c’è stato un ulteriore contatto tra il ds Angelozzi e l’Inter, proprietaria del cartellino e orientata a cedere a titolo definitivo il 23enne attaccante campano (tra un anno scade il contratto), lo scorso campionato in prestito all’Empoli dove ha segnato 8 gol in 33 gare.

L’affare potrebbe chiudersi entro la fine della settimana. Offerta e richiesta stanno pian piano combaciando grazie anche alla percentuale (abbastanza cospicua) in favore dei nerazzurri sull’eventuale rivendita da parte del Cagliari. Pronto un contratto di cinque anni. Esposito potrebbe aggregarsi al gruppo rossoblù lunedì ad Assemini quando la squadra sarà rientrata dalla Spagna.

In uscita, il Bologna non molla la presa su Zortea, sul quale c’è forte anche la Fiorentina.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso

Piano sanità, scontro Regione-infermieri

Il Nursind: escluso il sindacato con più iscritti. La Giunta: accuse infondate 
Rinnovabili

Sul Piano energetico comitati all’attacco: «Vento e sole ai sardi»

La Regione: «Le procedure sono avviate, entro l’anno chiuderemo la revisione» 
Lorenzo Piras
Cronaca

Nel campanile c’era un cadavere

Lanusei, nel tempio di don Bosco l’ex atleta sparito da due anni 
Tonio Pillonca
Lo scontro

Meloni-Schlein, lite su Almasri e giustizia

La leader Pd: «Atteggiamento eversivo». La replica: «Non vince e invoca i giudici» 