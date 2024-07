Non c’è parcheggio, perde il volo 

Perdere il volo per non aver trovato un posto auto è l’ultima tendenza dell'estate 2024 al Costa Smeralda. Nella (già) calda stagione per numero di arrivi, all'aeroporto di Olbia non basta più arrivare con il consueto anticipo richiesto per consentire le operazioni di imbarco, i passeggeri in partenza (e in auto) devono fare i conti con gli incalcolabili tempi per trovare un parcheggio tra quelli a disposizione dello scalo. Nelle ultime settimane, dei 1.100 stalli posizionati davanti agli ingressi dell’aerostazione, spesso nemmeno uno libero: tanti passeggeri in ritardo ai gate e qualcuno che non ha trovato soluzioni alternative alla sosta fronte terminal, rimane a terra. Anche chi, è uno degli ultimi casi segnalati, avrebbe dovuto decollare per Milano, diretto in una clinica per controlli medici prenotati da mesi.

Arrivi in crescita

Situazione confermata da Geasar che sta correndo ai ripari per risolverla. Dal quartier generale della società che gestisce il Costa Smeralda spiegano il tutto esaurito dei parcheggi con un forte incremento di traffico registrato nello scalo che ha toccato punte di aumento del 33 per cento a maggio e del 15 per cento a giugno rispetto allo scorso anno e con un cambiamento della tipologia di passeggero più incline a utilizzare la macchina per raggiungere l'aeroporto e a depositarla per un periodo più lungo. Geasar, con un annuncio comparso sulla pagina ufficiale negli ultimi giorni, ha avvisato della nuova criticità, sollecitando “i passeggeri a recarsi in aeroporto con congruo anticipo per verificare la disponibilità di aree sosta dentro e fuori il sedime aeroportuale e non rischiare di arrivare in ritardo”. Intanto, per ridurre i disagi questa settimana saranno allestiti dei nuovi stalli per i passeggeri e ne sono previsti altri per il personale aeroportuale.

Oltre agli interventi infrastrutturali e ritrattando un suggerimento che campeggia sul sito che invita a “non aspettare la navetta, scegli il parcheggio dentro l'aeroporto”, è nelle intenzioni di Geasar trovare espedienti che possono minimizzare l'uso delle macchine private: la società ha in programma un accordo con l'azienda che gestisce il trasporto pubblico locale per incentivare l'utilizzo dei mezzi pubblici tra i dipendenti. Per risolvere il problema alla radice, però, Geasar confida nelle grandi opere: la stazione ferroviaria che, dal 2026, consentirà ai viaggiatori di raggiungere lo scalo in treno dal centro città, e la pista ciclabile (bagaglio permettendo).

