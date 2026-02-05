Non c’è pace a Is Corrias, altre auto danneggiate dai vandali 

Vandali scatenati nel quartiere di Is Corrias, a Selargius, dove nella notte fra lunedì e martedì è stata rubata un’auto e danneggiati diversi veicoli. «Sono persino entrati dentro i parcheggi interni, spaccato i finestrini di alcune auto in sosta e fuggiti senza prendere niente», raccontano alcuni residenti del rione. Nel mirino in particolare via Logudoro, con diverse utilitarie danneggiate: vetri frantumati per poi rovistare all’interno, fra sedili e cruscotto. «In via Is Corrias è stato rubato un veicolo parcheggiato per strada», dice il consigliere comunale di minoranza Omar Zaher, residente nel quartiere. «Tutto questo è successo vicino a una telecamera del sistema di videorveglianza comunale che dovrebbe aver ripreso tutto», aggiunge annunciando un’interrogazione in Consiglio comunale. «Chiederò se la telecamera è attiva, e soprattutto che si faccia qualcosa per garantire maggiore sicurezza nel rione».

Non solo Is Corrias, gli stessi atti vandalici con danni alle auto in sosta per strada sono stati denunciati - sempre in questi giorni - in via delle Ortensie e via Crobu: anche in questi casi vetri laterali rotti e ridotti in frantumi senza rubare nulla.

