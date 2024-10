Non c’è l’operaio, i parenti aprono da soli la lapide di famiglia 

Mattinata movimentata nel cimitero dove i familiari di Sonia Piga, deceduta il mese scorso, attendevano la tumulazione dell’urna nella lapide di famiglia per le 10. Gli operatori però si sarebbero presentati per l’apertura del loculo solo dopo un’ora così, con il consenso del Comune, la famiglia ha fatto da sé. La giornata si preannuncia difficile già dall’arrivo, quando il custode chiede che cosa ci facessero lì con un’urna in mano. «Abbiamo chiamato più volte il Comune che ci ha risposto che la cooperativa non funziona bene e di pensare noi all’apertura della lapide. In tutto ciò abbiamo pagato 120 euro per un servizio che si sono dimenticati di fare», racconta Ambra Farris, nipote della defunta.

Quanto versato però non sarebbe per l’apertura del loculo: «La quota è relativa alla concessione del loculo. I lavori di apertura e chiusura del loculo sono a carico del richiedente e non vengono svolti dal personale comunale», spiega la sindaca Luisa Murru. Assenti i tecnici, i familiari aprono il loculo con martello e scalpello. «È stato un incubo, abbiamo provato un dolore straziante», prosegue Farris. Il ritardo non sarebbe stato di un’ora, ma di una manciata di minuti: «Il dipendente è giunto alle 10.10, ha trovato il loculo già aperto ed è stato aggredito verbalmente dai familiari. Stesso trattamento è stato riservato agli altri dipendenti giunti a verificare l’accaduto», chiarisce la sindaca, «molto dispiaciuta per quanto accaduto e per il fatto che dipendenti pubblici vengano aggrediti e accusati ingiustamente».

