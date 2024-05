Non ce l’ha fatta la pensionata colpita in auto da uno sparo 

Roma. È morta ieri mattina in ospedale Caterina Ciurleo, l’81enne di Reggio Calabria colpita venerdì da un proiettile all’incrocio tra via Prenestina e via della Riserva Nuova. La donna era in auto con un’amica, sul sedile del passeggero. Il colpo è partito – probabilmente per errore – da un’auto rossa in corsa, che poi si è allontata velocemente in direzione Tor di Nona. Il proiettile ha attraversato il bagagliaio della Smart e poi il sedile, ferendo l’81enne alla schiena. Illesa ma sotto shock la 63enne che era al volante. Trasportata in ospedale, la donna si è spenta dopo una notte di agonia. Sull’episodio indagano i magistrati antimafia della procura di Roma, gli investigatori hanno già cominciato ad analizzare i video ripresi dalle telecamere di sicurezza della zona.

Nicola Franco, presidente del Municipio VI delle Torri, ieri ha espresso solidarietà alla famiglia della vittima e ha organizzato una manifestazione nel luogo dell’omicidio «per ribadire la necessità di aumentare i presidi di sicurezza per i nostri territori. Il Municipio VI delle Torri di Roma è uno dei più estesi di Roma e con il più alto tasso di criminalità. Abbiamo bisogno di risorse e sicurezza. Se occorre, persino l’esercito».

