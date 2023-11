Non ce l’ha fatta la nonnina soccorsa con l’elicottero 

Ha lottato per oltre dodici ore contro le criticità cardio-respiratorie che l’hanno colpita nella tarda mattinata di martedì. Poi, intorno alle 3 della notte tra martedì e ieri, Assunta Pili si è spenta in un letto dell’ospedale San Francesco di Nuoro dov’era stata trasportata a bordo dell’elicottero dell’Areus. Sebbene i soccorsi siano stati tempestivi ed Echo Lima 1, arrivato da Olbia, abbia effettuato il volo della speranza, nonna Assunta, 99 anni compiuti il 12 ottobre scorso, memoria storica di Tortolì, non ce l’ha fatta, pur con la sua forza combattiva. Era una delle ultime reduci dell’industria del tabacco fondata negli anni Venti del secolo scorso da Monsignor Virgilio. Funerali oggi alle 15 a Sant’Andrea.