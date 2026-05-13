Non c’è l’accordo: il derby di Roma si giocherà lunedì 

Il derby della discordia da giocare alle 12 di domenica, ma per il Viminale la proposta “non è percorribile”. Finisce a vuoto, almeno per ora, il tentativo della Lega Serie A di anticipare Roma-Lazio: la stracittadina, che per motivi di ordine pubblico vista la concomitanza con la finale degli Internazionali di tennis, era stata fatta slittare, si giocherà, come deciso dalla Prefettura capitolina, dunque lunedì alle 20.45 insieme agli altri match delle squadre coinvolte nella corsa alla Champions, ovvero Pisa-Napoli, Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan e Como-Parma. E la Lega, come aveva già preannunciato, ora potrebbe percorrere la strada del ricorso al Tar contro la decisione del Prefetto.

Cosa succede

Dopo aver preso atto del rinvio (non condividendolo) la Serie A aveva presentato la sua proposta al ministero degli Interni, per l'anticipo “alle 12 dell'inizio di tutte e 5 le partite. Dando una disponibilità noi di mezz'ora e mi auguro che la stessa la possano dare anche la federtennis e Sport e Salute” per spostare alle 17.30 la finale degli Internazionali “e dare un'ora in più per far defluire le persone”, le parole di Ezio Maria Simonelli, presidente della Serie A, uscendo dall'assemblea di Lega che si è tenuta a Roma prima della finale di Coppa Italia. “"Riteniamo che questo sia un lasso di tempo più che adeguato per consentire il deflusso allo stadio. Mi auguro si possa trovare una soluzione intelligente nell'ottica di privilegiare anche tutti gli altri tifosi”, ha aggiunto Simonelli che auspicava di ricevere una risposta entro sera: “Se così non fosse dovremmo presentare un ricorso al TAR”. E così è stato. Ma in serata fonti qualificate hanno ribadito che giorno e orario restano quelli decisi dal Prefetto. Simonelli, ha anche ammesso di aver fatto “quello che potevamo, non avevamo previsto la concomitanza di questi due eventi, cosa che si poteva prevedere, ma ora dobbiamo affrontare un problema e se lo affrontiamo tutti con lo spirito di risolverlo facciamo il bene del calcio e dei tifosi”. La soluzione proposta non ha trovato risposta dopo i contatti con la prefettura di Roma e con i responsabili del tennis: il derby e le altre partite della volata Champions si giocheranno tutte lunedì.

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