«Non c’è la fibra ottica»: via a una raccolta di firme 

Il messaggio arriva forte e chiaro. «Vogliamo la fibra ottica in via Manno, via Cima e via Spano: sono le uniche vie della Marina in questa situazione». A dirlo a gran voce sono gli abitanti delle tre strade che hanno anche fatto una raccolta firma che ha raggiunto le 67 adesioni. «Purtroppo abbiamo questo triste tratto distintivo», ci scherza su il dentista Raimondo Pinna, 66 anni, che vive in Manno proprio sopra il negozio di abbigliamento Zara. «Tre anni fa ho iniziato a chiedere a tutti i gestori la possibilità di avere la fibra vera a casa ftth ma tutti hanno negato questa possibilità in quanto in via Manno non passa. Ho mandato varie pec a Open Fiber che si occupa della realizzazione in fibra ma non ho mai ottenuto risposta». Il dado è presto tratto: la connessione è altalenante e lenta, il che comporta ritardi notevoli. «Siamo costretti ad utilizzare la Fiber to the Cabinet che è una modalità di collegamento a Internet mista, realizzata per metà in fibra ottica e per metà in cavi di rame ma non è di certo veloce e perdiamo un sacco di tempo a chiamare l'assistenza».

Dal Comune però arrivano buone notizie per il futuro. «Abbiamo sollecitato più volte Open Fiber per fare passare la fibra ottica in quei punti, avendo ricevuto varie segnalazioni dai cittadini», spiega l’assessore alla mobilità Alessio Mereu. «Abbiamo avuto vari incontri, l’ultimo di persona ad ottobre ma in questi mesi ci siamo sentiti spesso telefonicamente e ho sollecitato anche il dottor Luca Borrelli responsabile affari istituzionali area centro Open Fiber. A breve avremo un incontro con i responsabili di Open Fiber Sardegna, con cui concorderemo le modalità di intervento: il Comune ha dato delle prescrizioni da seguire trattandosi di zone vincolate in quanto facenti parte del centro storico, il che implica che i ripristini vengano fatti seguendo specifiche indicazioni».

In attesa dell’inizio dei lavori, gli abitanti non nascondono la loro amarezza. «Ho mandato tantissime mail ma purtroppo non ho mai ottenuto nemmeno una risposta», dichiara Giuseppe Marcialis 76 anni che vive in via Cima. «Il 22 marzo 2017 ho anche firmato un documento mandato da Open Fiber in cui autorizzavo alla posa e all’esercizio della rete in fibra ottica in via Cima. Sono passati cinque anni ma purtroppo ancora non è accaduto nulla. Mi auguro che si risolva il problema». Per ora non resta che attendere.

