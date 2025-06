Non c’è il numero legale, scontro in commissione 

«Non bisogna nascondersi dietro tecnicismi e furbizie regolamentari: le assenze della maggioranza abitudini, stanno diventando la normalità». La bomba contro il Campo largo la sgancia Fausto Piga, vicecapogruppo di FdI e componente della commissione Bilancio, dove ieri è mancato il numero legale. È stato proprio Piga a chiedere la verifica sulla presenze che ha obbligato il presidente Alessandro Solinas (M5S) a iniziare i lavori alle 16 anziché alle 15.30.

Ieri il parlamentino era chiamato a votare un parere finanziario sul «superamento dell’emergenza idrica». In quota maggioranza mancavano Sandro Porcu (Orizzonte Comune) e Giuseppe Dessena (Avs). La seduta è potuta cominciare solo quando Francesco Agus (Progressisti) ha finito un’altra riunione. Piga si è fatto una sua idea. «La presidente Todde non nasconda la polvere sotto il tappeto: se il Campo largo è in crisi, ne prenda atto e non si faccia perdere più tempo alla Sardegna. Come opposizione, continuiamo a essere collaborativi. Ma qualora Todde non avesse i numeri per governare, non faremo noi da stampella». A Piga replica Solinas: «Le commissioni hanno lavorato regolarmente affrontando tutti i punti all’ordine del giorno. Trovo poco sensata la polemica dell’onorevole Piga che, al netto di qualsiasi ricostruzione romanzata, non trova riscontro nella realtà di quanto avvenuto».

