Non c’è Cagliari senza Makoumbou 

Nel Cagliari di Claudio Ranieri non ci sono certezze. Anzi no, una certezza c'è: perché può cambiare il portiere, può cambiare la linea difensiva e i suoi componenti, possono cambiare anche gli uomini d'attacco. Tutto può cambiare, tranne la presenza nell'undici titolare della maglia numero 29 di Antoine Makoumbou. Che anche oggi, contro il Monza, sarà regolarmente al suo posto, dopo l'impegno poco fortunato con la sua nazionale.

Colpo di fulmine

Al suo arrivo a Cagliari, Ranieri cercava un play da sistemare davanti alla difesa. E lo ha trovato, quasi per caso, nel giovane parigino, scoperto in Slovenia durante il mercato estivo. Fin dal primo allenamento, il tecnico ha lavorato su Makoumbou, cercando di eliminare quei tocchi in più che ne caratterizzavano il gioco. Un martellamento continuo, «è quello che richiamo maggiormente», ha spesso ricordato Ranieri. Che però al suo 29 non rinuncia mai. E non è un caso che Makoumbou abbia giocato, da titolare, 37 delle 38 partite della seconda vita in rossoblù di Sir Claudio, che ha rinunciato al centrocampista solo una volta, a Cosenza, nell'ultima giornata della stagione regolare di B, per evitare cartellini pesanti in vista dei playoff. Per il resto, Antoine non manca mai. E quest'anno è stato l'unico giocatore del Cagliari sempre presente, tra campionato (dodici presenze, con una sola sostituzione, nei minuti finali contro il Milan) e Coppa Italia (due presenze su due, con un cambio nel finale col Palermo e il pienone, supplementari compresi, con l'Udinese). Lui, Makoumbou, giorno dopo giorno è riuscito a trasformarsi da scommessa a certezza. Negli allenamenti ha saputo lavorare sulle richieste di Ranieri, migliorando nella regia e confermando le sue doti da mezzala. «Per me è un giocatore da “box to box”», aveva spiegato il tecnico. Che con l'impiego di Prati ha spostato il raggio d'azione di Makoumbou. L'ex Maribor, se possibile, ha alzato l'asticella. Basti guardare le classifiche di rendimento individuali della Serie A per capire perché Antoine c'è sempre: sedicesimo per minuti giocati (1173), decimo per il numero di palloni recuperati (81, contro i soli 13 persi) e addirittura sesto per i chilometri percorsi a partita (11,776 chilometri a gara). Il tutto ad alta qualità, eliminando quei giochini che possono piacere nelle gare d'esibizione, meno quando in palio ci sono i tre punti, e aggiungendo la ciliegina sulla torta della sua prima rete in Serie A, importantissima, per ravvivare la rincorsa nello spettacolare 4-3 col Frosinone, prima della doppietta da favola di capitan Pavoletti.

Presente e futuro

Oggi sarà regolarmente al suo posto contro quel Monza che, un anno fa, dopo le prime esibizioni col Cagliari, aveva provato a portarlo in Brianza, ricevendo un secco “no”. Primo nazionale a rientrare, dopo la sconfitta della Repubblica del Congo contro lo Zambia. In quella che potrebbe essere, per qualche tempo, la sua ultima uscita in nazionale, se verrà confermata la protesta contro la Federcalcio. Buon per il Cagliari, che potrà tenersi stretto il suo intoccabile.

