Non c’è Cagliari senza Luperto L’unico sempre in campo sinora 

Sempre in campo, dall’inizio alla fine. Come lui solo dodici giocatori in tutta la Serie A e nessun altro del Cagliari. L’importanza di Sebastiano Luperto, punto fermo di Nicola che - non a caso - lo aveva indicato espressamente durante la lunga ed estenuante trattativa per liberarsi dall’Empoli, la scorsa estate. Sono così arrivati insieme nell’Isola, e soprattutto nella fase iniziale il difensore pugliese è stato fondamentale nell’indirizzare i compagni verso ciò di cui aveva bisogno il tecnico, agevolando il lavoro dello staff. Per poi prendersi la scena sul campo, sin dal primo impegno ufficiale. È l’unico rossoblù, appunto, ad aver giocato tutte le partite disputate sinora in campionato, senza mai essere stato sostituito, a prescindere dal modulo. Braccetto sinistro nella difesa a tre, centrale al fianco di Mina nell’attuale schieramento a quattro. Indispensabile là dietro. E decisivo anche nell’area avversaria con tre assist, nelle gare contro Como, Torino e Milan.

Difensore a 360 gradi

Non c’è Cagliari senza Luperto. Difensore gentiluomo e spietato allo stesso tempo. Fa valere la sua fisicità nei duelli, è così implacabile nell’uno contro uno e particolarmente efficace nel gioco aereo. Sa leggere il pericolo in anticipo e ha pure una buona visione di gioco che gli permette di essere, di fatto, un regista ombra nella costruzione della manovra. E quando c’è campo per accelerare sulla corsia di sinistra, non si tira certo indietro. Vive la partita, insomma, a trecentosessanta gradi e rappresenta una manna per gli allenatori anche per l’autorevolezza con la quale gestisce il reparto e la fase difensiva in generale. Anche all’interno dello spogliatoio inizia ad avere un ruolo forte e le sue parole pesano, soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà per la squadra. E infatti ha lasciato l’Empoli da capitano. Oltre al Cagliari, c’erano diverse squadre sulle sue tracce, tra cui la Fiorentina, prossimo avversario dei rossoblù. C’è stato un piccolo abboccamento tra Luperto e i viola a giugno, senza mai arrivare, però, a una vera e propria trattativa. Il Cagliari, invece, ci ha puntato forte da subito e lui non si è certo fatto desiderare, puntando a sua volta sui rossoblù per fare un ulteriore step in carriera. E quale occasione migliore, dopodomani al Franchi di Firenze, per confermare quanto vale e farsi rimpiangere dal club toscano.

Gli altri rossoblù

I 1.260 minuti previsti, dunque, se li è fatti tutti il 28enne giocatore pugliese (passato per le giovanili del Napoli) che spera di portare avanti il più possibile questo primato. Zappa con 1.215 e Piccoli con 1.161 gli altri intoccabili di Nicola. A seguire, Augello (984), Mina e Luvumbo (911 entrambi). Jankto l’unico a non aver mai giocato, sinora. Mutandwa (45), Felici (95), Wieteska (107) e Pavoletti (145) i meno utilizzati, per scelta tecnica o per infortunio. Un equilibrio quasi chirurgico a centrocampo dove la concorrenza è più agguerrita: Marin (808) ha al momento un minutaggio superiore ad Adopo (624), Makoumbou (603), Deiola (569) e, chiaramente, Prati (287). Impressionante lo score dei trequartisti Viola e Gaetano, pressoché identico: 434 il calabrese, 435 il campano. Discorso a parte, invece, per i portieri: Scuffet ha giocato le prime 11 gare, Sherri le 3 successive. Poi si vedrà.

