«Non c’è bisogno di riempire l’Italia di pale eoliche» 

La sua è spesso una voce fuori dal coro. Vede le cose con un’ottica liberale che per lui non è un’ideologia, ma un «metodo», una filosofia di vita. Oggi, alle 20.30, Nicola Porro, classe 1969, romano di origine pugliese, giornalista, conduttore di trasmissioni televisive su Mediaset e precedentemente in Rai, vicedirettore del Giornale, sarà a Sanluri per “Sanluri Legge”, per presentare il suo libro “Il padreterno è liberale, Antonio Martino e le idee che non muoiono mai”, edito da Piemme.

Partiamo proprio dal libro, Antonio Martino, ex ministro, scomparso di recente, manca ai liberali?

«Una figura come quella di Antonio Martino non manca solo al mondo liberale ma a tutta la politica italiana, che non ha un tasso di liberalismo così elevato, le sue idee mancano di certo».

Eppure oggi in Italia abbiamo un governo di centrodestra in cui le idee liberali dovrebbero essere più presenti.

«Il liberalismo è un metodo ed è più complicato rispetto alle idee delle case che hanno dominato da sempre la politica italiana, la grande chiesa popolare dei cattolici, l’altra comunista. Il liberalismo pone al centro il cittadino, la libertà e non è mai stato troppo diffuso nel mondo europeo, in quello anglossassone sì, ma non nel nostro continente».

Michael Walzer, pensatore e filosofo americano, dice nel suo libro appena uscito, “Che cosa significa essere liberali”, che non è un’ideologia, ma una posizione morale.

«Posso dire che sono d’accordo sul fatto che il liberalismo non è un’ideologia, ma è un’insieme di tanti punti di vista per creare un metodo con cui approcciare la realtà. Coltiva il dubbio, un liberale non si può definire di destra o di sinistra, ma può essere un conservatore o anche un reazionario se si tratta di reagire per difendere i diritti individuali ed è sempre progressista».

Lei è molto critico con l’ambientalismo dilagante. Perché?

«L’ambientalismo è diventato climatismo. Si pensa di manipolare il mercato con l’inganno che si sta montando utilizzando il clima».

Ma su cosa basa questa sua posizione?

«Sui numeri. L’uomo è una rappresentazione infinitesimale della natura. La natura sopravviverà all’uomo e vincerà su chi vuole combatterla per controllarla. Il climatismo è come il marxismo, cerca di imporre una filosofia di vita che rende tutti più poveri. In realtà l’ambientalismo è quello che sta distruggendo l’ambiente».

Cosa pensa dell’assalto delle società che vogliono realizzare enormi parchi eolici per produrre energia anche nell’Isola?

«L’Italia è un concentrato di arte e natura. Non si può riempire il nostro territorio di pale eoliche. Se si parte dal principio che il mondo sta finendo, allora chi sostiene questo principio accetta le pale eoliche sotto casa sua. Altrimenti, se si pensa che oggi il climatismo e il falso ambientalismo siano eccessi, non c’è bisogno di riempire le nostre terre di pale eoliche».

La Sardegna, come la sua Puglia, vive di turismo e agricoltura. Bastano per l’economia?

«Il turismo e l’agricoltura non bastano. Vengo da una famiglia di agricoltori, di recente ho fatto un viaggio in Sardegna, ma non nella Sardegna “fighetta”, in quella vera. Con la mia Puglia sono due terre molto simili, nell’Isola c’è una ricchezza di odori, profumi, formaggi, vino. Ma non basta. Serve la capacità di renderle ricche sul mercato, altrimenti si resta all’idea medievale di produrre beni ottimi ma che nessuno conosce se manca un sistema di mercato adeguato».

Mi tolga un’ultima curiosità: nel suo sito, scrive che non ha mai ricevuto un premio giornalistico.

«Li detesto, perché sono il frutto del marchettificio degli stessi giornalisti. Il premio a un giornalista lo danno i lettori ogni giorno, gli spettatori della tv oppure quelli del digitale».

Perché ha rifiutato di andare in Rai?

«Perché sto in Mediaset e loro mi hanno accolto quando venni cacciato dalla Rai».

