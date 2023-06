Non calunniò il legale, assolto dalle accuse 

«Affermare in querela che, astrattamente, una persona avrebbe avuto l’interesse a commettere un reato, benché sia affermazione sicuramente idonea, laddove corroborata da altri elementi, ad iniziare un’attività di indagine nei confronti di detta persona, non equivale a incolpare falsamente la stessa di aver commesso un illecito penalmente rilevante». Con questa motivazione, citando i manuali di diritto penale, la giudice Antonella Useli Bacchitta ha assolto Paolo Lussu, 45 anni, difeso dall’avvocato Patrizio Rovelli, dall’accusa di calunnia (per assenza del dolo) nei confronti dell’avvocato Antonio Siotto Pintor che l’aveva querelato.

All’origine del procedimento penale c’era stato un esposto nel quale l’imputato chiedeva alla Procura di indagare su una presunta sottrazione di un atto di citazione da un fascicolo civile, indicando il nome del legale di controparte tra quelli che avevano avuto accesso agli atti.

