«Troppe persone affrontano il mare quando le condizioni sono proibitive. Nella coda dell’estate spesso si verificano eventi tragici percentualmente superiori rispetto alla media di tutta la stagione. Serve molta più attenzione per non mettere a repentaglio la propria vita e quella dei soccorritori». Giovanni Stella, direttore marittimo e comandante della Capitaneria di Porto di Cagliari, nel tracciare un bilancio di questi tre mesi, durante l’operazione Mare Sicuro, non nasconde la preoccupazione per i comportamenti imprudenti di bagnanti, canoisti, surfisti e diportisti. Perché dal 15 giugno all’11 settembre i militari della Guardia Costiera hanno soccorso 75 persone nei 950 chilometri di costa di competenza, da Arbatax e Bosa. E ci sono state 14 vittime (dieci i morti per malori in acqua, gli altri durante immersioni subacquee).

Più cautela

Quasi la metà delle persone soccorse in mare aveva un’età tra i 19 e 35 anni. «Questo fa pensare», prosegue il contrammiraglio Stella, «che troppe volte non vengono prese in considerazione le condizioni del mare e magari si sopravvalutano i propri mezzi fisici. Non bisogna sfidare il mare perché il mare vince sempre». E quella che sta per concludersi è stata un’estate movimentata. In particolare nelle ultime settimana ci sono state troppe tragedie e soccorsi molto complicati. «Quando la stagione estiva si sta concludendo, gli eventi pericolosi aumentano», aggiunge il comandante della Guardia Costiera cagliaritana. «Anche perché le spiagge sono meno frequentate e ci possono essere ritardi nella segnalazione dei pericoli». I mezzi della Capitaneria sono sempre operativi: «Ma ovviamente non possiamo essere presenti, in un istante, lungo tutta la costa di nostra competenza. Noi salviamo, o almeno cerchiamo di farlo, tutti: ma chiediamo anche una maggiore cautela. Il mare va goduto ma anche rispettato e temuto». In un’occasione, il comandante ha chiesto a una canoista, appena salvato dalla furia del mare, se ci fossero le condizioni adatte per uscire a bordo di una canoa: «Mi ha risposto che aveva notato il forte vento ma non pensava di dover affrontare correnti di quel tipo. Ecco, questo mi fa pensare che a volte ci sia la presunzione di poter sfidare il mare in qualsiasi condizioni».

Le irregolarità

Il lavoro estivo della Guardia Costiera non è solo quello dei soccorsi a mare. «In tre mesi», evidenzia Stella, «abbiamo effettuato quasi settemila controlli di vario tipo. Un po’ meno rispetto all’anno precedente. Questo perché sono aumentate notevolmente le sanzioni, che comportano una notevole mole di lavoro in più: i verbali sono stati 385, con una crescita del 24 per cento nel confronto con lo stesso periodo del 2023». Le maggiori infrazioni sono state quelle da parte di diportisti: ben 55 per navigazione in zone riservate alla balneazione. Poi ci sono state irregolarità nel rispetto delle ordinanze balneari e dai titolari degli stabilimenti. In tre casi si è arrivati al penale per occupazione abusiva di aree demaniali. «Non siamo interessati a far cassa», conclude Stella. «Speriamo sempre che la maggior parte delle persone rispetti leggi, ordinanze e disposizioni. E visto l’incremento dei verbali, quest’estate in troppi non sono stati attenti».

