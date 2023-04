Non bastano più i posti al cimitero 

Il cimitero cittadino? «Ancora un paio d’anni e poi non ci sarà più posto». Lo ha fatto sapere ieri mattina l’assessore ai Lavori Pubblici Antonello Peru, confermando così la volontà dell’Amministrazione di far diventare il camposanto all’ingresso di Alghero un cimitero monumentale, trasferendo altrove il luogo deputato alle sepolture. Se ne è discusso nel corso del sopralluogo della quinta commissione consiliare presieduta da Christian Mulas il quale ha illustrato ai consiglieri comunali presenti i progetti di ampliamento con la realizzazione di ulteriori 272 nuovi loculi. Ma non basteranno. «Servono spazi - ammette Mulas – ma anche migliori servizi e maggiore decoro. Per questo ho chiesto di destinare più risorse, considerato anche il notevole avanzo di Bilancio a disposizione dell'Amministrazione».

Non aiuta la recente sentenza del Tar che ha invalidato l’iter per l’aggiudicazione dei servizi cimiteriali per un importo di circa 400 mila euro. Ci vorranno dei mesi prima di poter bandire una nuova gara. Intanto il cimitero di Alghero sta esaurendo i propri spazi. Gli ultimi loculi sono a pochi metri dal muro di cinta. C’è poi un’ampia area di rispetto che circonda il camposanto, ma è palese che il lotto di terreno incastonato tra i palazzi e le ville di campagna molto presto non sarà più in grado di accogliere i defunti. Ora però l’emergenza riguarda i nuovi loculi. A intervalli regolari, negli ultimi anni, è capitato che i cari estinti siano rimasti in fila per ottenere un posto nel cimitero. Ci sono stati periodi in cui le bare in attesa occupavano perfino il piazzale, rendendo ancora più penoso il compito delle famiglie dei defunti. Ultimamente la situazione è migliorata. Ma ora è tempo di trovare un nuovo terreno.

