Non bastano il gol di Nurra e due traverse Un calcio di rigore all’85’ beffa il Latte Dolce  

Ischia (4-3-2-1) : Gemito, Florio, Ballirano, Maiorano, Montuori, Pastore, Talamo (18’ st Pinto), Arcamone (12’ st Damiano), Giacomarro, Baldassi (42’ st Chiariello), Patalano (37’ st Di Meglio). In panchina Vivace, Quirino, Cibelli, Bisogno, Buono. Allenatore Buonocore

Latte Dolce (4-3-3) : Congiunti, Pireddu, Aru, Cabeccia, Russu, Piga, Faye (47’ st Marras), Olivera (38' st Marcangeli), Imoh (20' st Scognamillo), Nurra (27' st Patacchiola), Muscas (31’ st Salaris). In panchina Carboni, Canu, Saba, Grassi. Allenatore Giorico.

Arbitro : Giallorenzo di Sulmona.

Reti : primo tempo 17’ Maiorano, 28’ Nurra; secondo tempo 40’ Baldassi (r).

Note : Ammoniti Piga, Olivera, Montuori, Damiano, Di Meglio. Recupero 3’ pt-5’ st.

Ischia. Niente mezze misure, come al solito. Ma quello che poteva essere un meritato colpaccio diventa una sconfitta. Vince l’Ischia 2-1 perché la traversa ha detto no ai tiri di Pireddu e Cabeccia. Risultato ingiusto per quanto visto in campo. I campani hanno sbloccato la gara al 17’ su calcio di punizione di Maiorano. Al 25’ Congiunti si oppone alla conclusione di Baldassi. Tre minuti più tardi il pareggio del Latte Dolce: cross di Pireddu che pesca Nurra, il centrocampista sassarese si gira e con un tiro angolato supera Gemito. Al 35’ sassaresi vicini al raddoppio: sponda di Muscas per l’accorrente Pireddu, ma la traversa prima e la linea poi salvano l’Ischia.

Nel secondo tempo l’Ischia alza il baricentro e la prima azione della ripresa è proprio per i campani con Talamo che da posizione defilata prova a sorprendere un attento Congiunti. I sassaresi cercano di sfruttare le ripartenze in contropiede e, su una punizione conquistata da Nurra, Cabeccia colpisce la seconda traversa di giornata. Al 70’ pericoloso l’Ischia con Florio che serve Maiorano con un tiro da fuori area. All’84’ Cabeccia viene atterrato al limite dell’area ma l’arbitro non fischia la punizione, mentre sulla ripartenza di Florio che viene atterrato da Patacchiola assegna il calcio di rigore per l’Ischia. Baldassi fa centro.

