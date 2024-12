Non bastano i fondi per il restauro della chiesa 

Non bastano i fondi per il restauro del portale della chiesa. Durante i lavori di restauro sono comparse sagomature sui blocchi del basamento. Si tratta di elementi sconosciuti.

Il restauro conservativo della facciata e la parziale ricostruzione del rosone della chiesa di San Nicolò, è iniziato nel 2023 ad opera della ditta Desogus con la direzione dellaArchitetto Angelo Zirano. Nella parte sinistra dello stipite del portone, particolarmente eroso e consumato, il restauro ha restituito una sagomatura sconosciuta che gli studiosi stanno tentando di decifrare.

Da un primo rilievo il profilo tende a consolidare l’ipotesi che la chiesa e in particolare il portale, se pur costruita nel periodo aragonese, abbia tratti espliciti di cultura edilizia araba.

Allo stato attuale i fondi non sono bastati per il restauro del portale in quanto le condizioni del rosone e del prospetto anteriore erano disastrate.

I vari elementi architettonici intorno allo stipite sono stati ripuliti e riportati, per quanto possibile, alle fattezze originali. I lavori di restauro conservativo e parziale ricostruzione della facciata, in pietra di tuffo, sono stati necessari perché in molti punti i blocchi erano sfaldati e senza stuccature. (m. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA