Non bastano cuore e volontà Cagliari, col Parma servono i gol 

Il Cagliari non ha perso ai punti. Ha costruito, ci ha provato, ma davanti a una squadra che ha vinto sette volte fuori casa su dodici partite, compreso il clamoroso blitz a Napoli, sarebbe servita una prova oltre ogni limite attuale per uscire indenni. I complimenti social dell’allenatore, arrivati pochi minuti dopo la sconfitta con la Lazio, sono la linea da seguire, il Nicola-pensiero all’interno del quale però si nasconde l’amarezza (furore?) per qualche dettaglio stonato: “Abbiamo tenuto testa a un grande avversario, segno che la prestazione è stata di livello. Peccato per gli errori, ma la squadra lotta sempre. Ora testa al Parma, uno scontro importante che vale tanto”.

Errori davanti e dietro, quelli evidentissimi della difesa sui due gol presi e quello, doloroso, di Piccoli praticamente in avvio, era il minuto numero 12 e il filtrante di Zappa sotto porta avrebbe avuto bisogno solo di un tocco, anche accennato, sul pallone per farlo finire in porta. Sarebbe cambiata la storia del match, a proposito di dettagli, episodi, frames.

Fragilità

La Lazio, soprattutto dopo il pareggio, ha dato l’impressione di poter arrivare davanti a Caprile solo premendo il bottone “attacco”, molto alta la qualità del palleggio e soprattutto la velocità di esecuzione e di pensiero. Il Cagliari, troppo timido dopo un bell’avvio di ripresa, è praticamente scomparso nel passaggio chiave della gara. L’assalto finale, contro una squadra peraltro piena di assenti, non è andato a buon fine e, a conti fatti, non ricordiamo clamorose palle gol create dai rossoblù. Due – strepitoso Caprile – costruite dagli ospiti, una di Deiola con un tiro costruito con fatica e gestito senza grandi paure da un portiere, Provedel, sempre in discussione e colpevole nell’azione della rete di Piccoli.

Attacco

Sulla schiena del robusto Piccoli grava il peso di un intero reparto, privato di un vecchio leone dell’area di rigore come Lapadula e aggrappato, come alternativa, al minutaggio ridotto di un Pavoletti che inciampa su Piccoli (in area fanno la stessa cosa) o non è servito sufficientemente bene dagli uomini di fascia. L’ex Lecce ha segnato un gran gol, il sesto in campionato, ma spreca tempo e fatica a cercare di tradurre tutti i palloni sporchi che passano dalle sue parti. L’agognato rientro di Luvumbo, che non è un attaccante ma ci siamo vicini, e l’inserimento di Coman sono le grandi speranze di Nicola, che sognava Sanabria e si ritrova Kingstone.

Parma

L’allenatore, a sorpresa, ha già caricato la partita di domenica di grandi significati. Si chiama pressione, è “uno scontro importante che vale tanto”, sottolinea Nicola, sarà la giornata numero 24 e il Cagliari ci arriva col suo bagaglio di dodici sconfitte, ma fortunatamente c’è chi sta peggio. Ne mancano sempre meno per arrivare a 38, la squadra ha la struttura per reggere il confronto con le altre pericolanti e domenica, ore 15 alla Domus, dovrà sparire la timidezza, la paura di non farcela. Tutti dentro, sarà vietato sbagliare.

