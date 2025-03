Non basta un set, l’Hermaea cede a castelgranco 

Castelfranco PI 3

Hermaea Olbia 1

Fgl-Zuma Castelfranco : Zuccarelli 9, Colzi, Salinas 24, Tosi, Braida, Vecerina 13, Ferraro 5, Tesi (L), Fucka 14, Fava 10, Lotti 1, Bisconti (L). Allenatore Bracci.

Resinglass Olbia : Barbazeni 4, Ngolongolo 6, Blasi (L), Ci- vetta, Partenio 11, Fontemaggi 9, Korhonen 11, Pasquino 5, Trampus 6, Kogler, Negri 4, Pi- redda 3. Allenatore Guadalupi.

Arbitri : Testa-Proietti.

Parziali : 25-23, 19-25, 25-21, 25-12.

Al ritorno come all’andata la spunta il Castelfranco Pisa: la trasferta toscana costa alla Resinglass Olbia una sconfitta e anche il primato. Piegata 3-1 al PalaParenti di Santa Croce sull’Arno, la squadra di Dino Guadalupi resta a quota 38 in classifica e viene staccata dall’Offanengo, ora a +3.

Diventato il nuovo obiettivo stagionale dopo la salvezza anticipata, il primo posto della Pool Salvezza della A2 femminile di volley è ancora possibile, ma negli ultimi due turni contro la Bam Mondovì, già retrocessa, e il pericolante OroCash Lecco l’en plein potrebbe non bastare. Reduce dalla sconfitta di Imola, la Resinglass arriva in Toscana determinata a rifarsi. La gara, però, parte in salita: dopo l’iniziale equilibrio il Castelfranco scava il solco (15-10), l’Hermaea lo colma e ribalta la situazione (17-18) trascinata da capitan Partenio, tuttavia le padrone di casa non mollano, ribaltano il trend, si portano sul 23-21 e chiudono il parziale a 23. Nel secondo set si gioca a lungo punto a punto, sul 14-15 Bracci chiede il time out, però a guadagnarci sono le ospiti, che anziché arrestare la corsa mettono la quinta col fortunato servizio di Fontemaggi, che vale il +5 (16-21), e pareggiano i conti vincendo il set 25 a 19.

La reazione delle toscane è immediata: nella terza frazione Castelfranco mette la testa avanti, sul 14-9 arriva il time out di Guadalupi ma Olbia riesce giusto a rimanere in scia: la avversarie preservano il vantaggio e volano verso la fine del set, che archiviano a 21. E nel quarto chiudono i giochi: game senza storia, la formazione locale va in fuga e in un attimo è 18-8, quindi incrementa il gap e fa suo il set alla prima occasione 25-12 e la gara 3-1.

RIPRODUZIONE RISERVATA