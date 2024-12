Non basta un buon girone d’andata Benevento e Sassuolo, la storia insegna 

Una classifica cortissima, un girone d’andata che potrebbe servire solo a preparare una griglia di partenza che poi, al giro di boa, potrebbe tranquillamente essere ribaltata. Non sarebbe una sorpresa in Serie A, perché, senza andare troppo lontani, lo scorso anno si ritrovarono a salutare il massimo campionato Frosinone e Sassuolo. Che, dopo le prime diciannove giornate, avevano messo insieme 19 punti, con un rassicurante +5 sul terzultimo posto occupato, allora, dal Verona. Che oggi è ancora in A, come l’Empoli, che era addirittura penultimo con soli 13 punti.

Ranieri e Nicola

E il Cagliari? La squadra di Nicola ha totalizzato, fin qui, lo stesso bottino messo insieme dal gruppo guidato da Ranieri: 14 punti (che sarebbero poi diventati 15 alla chiusura del girone), grazie allo stesso cammino fatto di tre vittorie, cinque pareggi e dieci sconfitte. Identico anche il bottino dei gol, 16 all’attivo e 31 al passivo. Come a dire che, guardando il recentissimo passato, non è cambiato praticamente nulla. Se poi si guarda alle due stagioni chiuse con la discesa in cadetteria, i rossoblù hanno un punto in meno rispetto a quelli ottenuti, alla diciottesima giornata, nel 2014-15 e un +4 rispetto al campionato 2021-22.

I precedenti

Partendo proprio dal 2014-15, le tre retrocesse finali (Cagliari, Cesena e Parma) avevano girato agli ultimi tre posti rispettivamente con 16, 9 e 3 punti. Anche l’anno dopo le ultime tre a fine andata si ritrovarono retrocesse: Frosinone (con 15 punti), Carpi (14) e Verona (8). La prima fuga dall’inferno arriva nel 2016-17: Palermo e Pescara restano tra le condannate, mentre il Crotone, che aveva girato da ultimo con 9 punti, riuscì a recuperare il -8 che lo separava dall’Empoli, con i toscani retrocessi. Nel 2017-18 niente da fare per Crotone, Verona e Benevento (i calabresi, terzultimi insieme alla Spal, erano a quota 15), mentre l’anno dopo, il Bologna riuscì a recuperare (girando a quota 13) il -3 dall’Empoli, condannato insieme a Frosinone e Chievo. Nel 2019-20, due delle ultime tre (Brescia e Spal) non evitano la B, mentre il Genoa scavalca il Lecce, recuperando il punto di ritardo.

Nel 2020-21, Parma e Crotone non sfuggono al loro destino, mentre il Benevento (addirittura 22 punti) dilapida il +8 su Cagliari e Torino, con una retrocessione tra le più sanguinose del decennio. Qualcosa di simile l’anno dopo, con Cagliari e Genoa retrocesse, mentre il Venezia (17 punti) brucia il +6 sulla Salernitana, chiudendo addirittura all’ultimo posto con 27 punti. Ancora un crollo nel 2022-23, con lo Spezia in B nonostante il +6 sul Verona, che poi vincerà lo spareggio, mandando giù i liguri insieme a Samp e Cremonese.

Dello scorso anno abbiamo già detto. A conferma che, nel ritorno, tutto può ancora cambiare. E anche chi, alla fine del girone d’andata, si sentirà tranquillo, la salvezza dovrà conquistarsela con le unghie e i denti.

RIPRODUZIONE RISERVATA