Non basta pisano, l’uri si arrende 

Atletico Uri 1

Flaminia 2

Atletico Uri (3-5-2) : Tirelli; Rosseti (18’ st Pisano), Jah, Fadda; Ravot (13’ st Cannas), Melis, Attili, Piga, Barracca; Mari (20' st Fangwa), Demarcus. In panchina Atzeni, Pionca, Fusco, Valentini, Lubrano, Fiorelli. Allenatore Massimiliano Paba.

Flaminia Civitacastellana (4-3-3) : Chicarella; Igini (1’ st Pericolini), Fumanti, Massaccesi, Penchini; Marchi (38’ st Paun), Tirelli, Padovano (36’ st Bradarskiy); Sirbu, De Cenco (31’ st Ancillai), Lorusso (21’ st Mattia). In panchina Faralli, Muti, Celentano, Bertoldi. Allenatore Federico Nofri Onofri.

Arbitro : Filippo Balducci di Empoli.

Reti : pt 13’ Sirbu, st 25’ Pisano, 33’ Ancillai.

Note : ammoniti Demarcus e Melis (A), Igini e Chicarella (F).



Uri. Brutta sconfitta per l’Atletico Uri, che perde 2-1 in casa contro il Flaminia Civitacastellana una sfida che avrebbe potuto portare punti utilissimi in chiave salvezza per i padroni di casa.

Ospiti in vantaggio al 13’ con Sirbu, imbeccato da De Cenco. Due minuti dopo, l’arbitro giudica da penalty un intervento su Lorusso: batte Marchi, che centra il palo e poi insacca irregolarmente sulla ribattuta. Il pareggio arriva al 70’ con Pisano, che trova la deviazione vincente in area. Ma è Ancillai, otto minuti dopo, a capitalizzare una ripartenza ospite e consegnare ai suoi il successo.



