Non basta l’ordinanza, ancora rifiuti e degrado nella “terra dei fuochi” 

Le denunce ai Carabinieri del Noe e alla Polizia locale, gli esposti alla Procura non sono serviti. In via Milano, nel cuore del quartiere di Bonaria, c’è un angolo di città da anni trasformato in discarica a cielo aperto. Nella “terra dei fuochi” è possibile trovare (e abbandonare) ogni tipo di rifiuto: eternit, bidoni di olio esausto, macerie, vecchi elettrodomestici e, addirittura, scarti animali. Il nostro giornale ha più volte dato spazio al degrado e all’abbandono dell’area, come l’associazione ambientalista “Gruppo di intervento giuridico” che, codice penale alla mano, ha segnalato i reati agli enti preposti. A oggi, però, nulla è stato fatto. Una sorta di scaricabarile che non ha portato a niente, se non a un aumento dell’incuria nella terra di nessuno.

Niente di fatto

«Dopo il nostro esposto la Polizia locale ha effettuato i rilievi di legge riscontrando lo stato di degrado dell’area, dove ancora oggi vengono abbandonati rifiuti e accesi roghi», spiega Stefano Deliperi, del Gruppo di intervento giuridico. «In seguito alle verifiche il sindaco ha emesso un’ordinanza (1/2024) che però non è stato possibile notificare al proprietario dell’immobile di via Milano 54, che risulta abbandonato da tempo. Vista l’impossibilità di notifica, il dispositivo – come dispone la legge – il 16 gennaio è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune». I 30 giorni stabiliti dall’ordinanza sono trascorsi, ma di risanamento dell’area neanche se ne parla. «Il responsabile sarà denunciato all’Autorità giudiziaria – aggiunge Deliperi – però nessuno interviene per eliminare quello sconcio nel cuore di Bonaria». Lo sconcio sta aumentando perché degrado chiama degrado. «Nei giorni scorsi sono stati abbandonati sacchi rosa, chissà cosa contengono. Ora dovrebbe essere il Comune a intervenire, per poi addebitare i costi di pulizia al proprietario dell’immobile».

Il Comune

L’assessore ai Servizi tecnologici Alessandro Guarracino. «Se dovessero ricorrere le condizioni siamo pronti a intervenire in sostituzione del destinatario dell’ordinanza. Poi procederemo al recupero delle spese». A chi sarà affidato l’intervento di bonifica? «È un servizio svolto da chi gestisce la raccolta dei rifiuti, la società De Vizia, ma in casi particolari può essere incaricata una ditta specifica». (a. a.)

