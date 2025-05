Non basta il cuore nella festa scudetto 

Napoli 2

Cagliari 0

Napoli (4-2-3-1) : Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Mathías Olivera, Spinazzola (40' st Mazzocchi); Zambo Anguissa (40' st Ngonge), Gilmour; Politano (16' st David Neres), McTominay, Raspadori (40' st Billing); Lukaku (31' st Simeone). In panchina Contini, Scuffet, Buongiorno, Juan Jesus, Okafor, Rafa Marín, Hasa, Lobotka. Allenatore Conte.

Cagliari (3-5-1-1) : Sherri (37' st Ciocci); Zappa, Mina, Luperto; Zortea (12' st Palomino), Adopo, Makoumbou (12' st Răzvan Marin), Deiola, Augello (29' st Obert); Viola (12' st Kingstone); Piccoli. In panchina Iliev, Coman, Prati, Jankto, Cogoni, Vinciguerra, Pintus. Allenatore Nicola.

Arbitro: La Penna di Roma 1.

Reti: nel primo tempo 42' McTominay, nella ripresa 6' Lukaku.

Note: ammoniti Makoumbou, Politano, Lukaku. Angoli 8-3. Recupero 5' pt-5' st.

Napoli, come previsto. Doveva essere una festa, così è stato. Auguri alla squadra campione, dall’altra parte abbiamo visto un onesto Cagliari, a tratti solido, ma è tanto, troppo il divario fra le due squadre anche davanti a identiche motivazioni, figuriamoci col titolo in palio. La notte tricolore se la ricorderanno in tanti, per quella che forse è stata l’ultima in rossoblù per alcuni protagonisti. Segnano Mc Tominay e Lukaku, esordio in Serie A per Ciocci, cagliaritano doc.

Nicola sceglie quelli che gli sono rimasti, con Viola a dare una mano a Piccoli. In porta c’è Sherri, come previsto. Tutto attorno fa molto Napoli, un chiasso inconcepibile in un mondo normale ma l’aria sa di scudetto. Qualsiasi punto, luogo, faccia, fin dalla notte precedente parla di Napoli, quello di Conte. Il primo tempo è un assedio, dal primo minuto al recupero. Al 2’ Mina salva su Lukaku, al 3’ una palla persa in uscita da Adopo che fa scattare un break senza esito per i padroni di casa. Sul corner, Raspadori sfiora il palo dopo un’uscita goffa di Sherri. Il Napoli va a mille, ma il Cagliari fa massa davanti al pallone, un muro messo però a dura prova dal palleggio frenetico degli uomini di Conte. Al 9’, 12’ e 14’ solo palle gol per i padroni di casa, il duello fra Mina e Lukaku è una sfida nella sfida. Al 20’ l’Inter passa a Como e la squadra di Conte, virtualmente sorpassata, comincia a fare fatica, davanti a un Cagliari che non concede un centimetro.Al 25’ ancora Mina in scivolata salva su Lukaku, la gara si innervosisce e alla mezz’ora – misteriosamente – non si gioca per 4 lunghi minuti, forse un black out delle comunicazioni fra arbitro e sala Var. Al 39’ esita Sherri in uscita, la palla arriva per due volte a Spinazzola che ci prova in area ma trova prima Sherri e poi Deiola.

Al 42’ il Napoli passa e scoppia il delirio: una giocata di Politano da destra, cross perfetto, Mc Tominay taglia fuori Zappa e in semirovesciata supera Sherri.

La ripresa

Si parte e Lukaku ci ricorda cosa significhi essere Lukaku. Al 4’ sul rilancio di Di Lorenzo il belga ha un’intera metà campo libera, parte, si porta dietro Mina e Adopo, supera il colombiano e anche Sherri. Gol, una furia. Lo stadio annega nel fumo azzurro, il frastuono è storia, quattro minuti e il Cagliari si affaccia timidamente dalle parti di Meret: Viola per Piccoli, contropiede accennato. I cambi: al 12’ Kingstone, Marin e Palomino per Viola, Makoumbou e Zortea. C’è anche Neves, che al 17’ si trova da solo contro Sherri ma l’albanese lo mura. Al 30’ ecco Obert (per Augello), il finale si snoda fra cori, bandiere e petardi, c’è spazio per l’esordio in Serie A di un altro cagliaritano, Giuseppe Ciocci, 23 anni, che esce su Simeone di testa, rischiando grosso ma mostrando un coraggio feroce.

Il Cagliari “impegna” Meret con un tiro debole al 92’, autore Deiola, unica conclusione di una serata dal finale scritto nella roccia da diversi giorni. Si chiude, chi si salva dalla B e chi si prende il titolo solo alla fine. A Napoli e dintorni la notte sa di scudetto.

