Non basta il cuore Il Belgio supera le azzurre in volata 

Italia 64

Belgio 66

Italia : Keys 4, Pasa, Verona 6, Zandalasini 11, Pan 6, Cubaj 13, Madera, Santucci 6, Fassina 11, Andre 4, Spreafico 3, Trimboli. Allenatore Capobianco

Belgio : Ramette ne, Claessens 5, Delaere 8, Meesseman 15, Linskens 8, Mununga 2, Massey ne, Vervaet ne, Lisowa 2, Vanloo 15, Allemand 11, Joris ne. Allenatore Thibault

Parziali : 20-17; 33-40; 43-57



L’Italia saluta le speranze di finale europea con tanta amarezza, ma a testa altissima. In semifinale, le azzurre si arrendono al Belgio 66-64 dopo una partita che sembrava sfuggire di mano e che invece è stata riaperta con grande orgoglio. Le campionesse in carica hanno tremato fino all’ultimo secondo, colpite da un’incredibile rimonta nel quarto periodo.

Il sogno della finalissima sfuma per un soffio, ma il cammino non è ancora concluso: domani alle 16.30, ancora al Pireo, l’Italia tornerà in campo per la finale per il terzo posto contro la Francia, battuta nell’altra semifinale dalla Spagna. In palio una medaglia che manca dal 1995.

La cronaca

L’Italia parte forte con Keys e chiude il primo quarto avanti 20-17. La fiammata del Belgio arriva a cavallo dell’intervallo: trascinate da Vanloo, le Red Cats vanno al riposo lungo sul 33-40. Il terzo quarto è il più complicato per le azzurre: Meesseman colpisce, il Belgio vola sul +14 e la partita sembra compromessa. Ma nell’ultimo periodo l’Italia cambia volto. Un parziale di 15-0 riapre tutto, con Fassina inarrestabile (6 punti e 3 recuperi), Pan dall’arco e Cubaj a finalizzare la rimonta. Azzurre avanti sul 60-57 e, dopo il botta e risposta con Meesseman, vanno ancora sopra di due a 28” dalla fine con un canestro pesante di Fassina. A 18” dalla sirena, però, arriva la beffa: Delaere colpisce dall’angolo per il nuovo sorpasso e nel finale il Belgio si protegge dagli ultimi assalti. Applausi, comunque, per le azzurre, che si sono già assicurate un posto al Pre-Mondiale 2026.



