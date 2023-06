«Non avventuratevi nelle grotte se non siete esperti speleologi» 

«Non entrate nelle grotte se non siete esperti speleologi o accompagnati da guide autorizzate e certificate». È uno dei moniti dell'Amministrazione comunale di Urzulei, dopo uno degli ultimi recenti episodi che ha visto protagonisti due escursionisti in difficoltà nella grotta Sa Rutta ‘e S‘edera. I due malcapitati sono stati soccorsi da una squadra del Soccorso Speleologico. L'invito è quello a un turismo responsabile e consapevole. «L'esplorazione di questi ambienti comporta rischi significativi se non si è preparati e guidati da esperti – spiegano – senza l'attrezzatura appropriata, si può mettere a rischio anche la vita». Pochi e semplici regole, dunque, da seguire: «Non sottovalutate i pericoli, le condizioni nelle grotte possono variare rapidamente, con cambiamenti nel livello dell'acqua, formazioni di stalattiti instabili o incassi pericolosi nel terreno. Acquisite le conoscenze necessarie e una ricerca approfondita prima di intraprendere qualsiasi esplorazione. Informatevi sulle caratteristiche delle grotte, sulle attrezzature di sicurezza richieste e sulle tecniche di speleologia». Infine: «Contattate le autorità locali e il Gasau (gestore del CEAS Supramonte Urzulei) per ottenere informazioni aggiornate sulle condizioni delle grotte. Il rispetto per l'ambiente naturale e la vostra sicurezza vanno di pari passo, vi invitiamo a godere delle bellezze di Urzulei in modo consapevole e responsabile» concludono.

