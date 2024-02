«Noi non avremo mai giustizia, perché giustizia è un termine che dovrebbe indicare una situazione di appagamento per un torto subito». La figlia di Venerato Sardu, Isabel, ha scelto i social per urlare al mondo il suo dolore, dopo la scarcerazione di Fabrizio Congiu, accusato dell’omicidio del padre, avvenuto un anno fa a Is Mirrionis. È tornato libero per la scadenza dei termini di custodia cautelare.

Il post sui social

«A febbraio dello scorso anno mio padre è stato brutalmente assassinato». La giovane racconta che per due volte Congiu sarebbe stato denunciato dalla famiglia Sardu per i suoi atteggiamenti. «Dalle dichiarazioni di più di una persona della zona», precisa, «è emerso che Congiu, spesso, per restare buono chiedesse denaro in prestito a chiunque anche a mio padre, che talvolta per il quieto vivere e la sua sicurezza gli aveva concesso. A quanto pare, il giorno della sua morte mio padre quei 20 euro glieli aveva negati. Erano in causa e aspettava di buttarlo fuori, non ne poteva più». L’indagato viveva nel palazzo di proprietà della vittima, ma da prima della pandemia pare non pagasse più l’affitto.

Il dolore della figlia

«Il 16 febbraio del 2023 verso l’ora di pranzo Congiu ha attuato il suo piano», scrive Isabel Sardu, «Ripreso dalle telecamere esterne che ha accuratamente offuscato e non accorgendosi di quelle interne che hanno continuato a riprenderlo, ha bussato nell’appartamento e papà ha ingenuamente aperto la porta». Poi il delitto, pare con un coltello, una mazzetta e un cavo elettrico. Una volta morto, per rubargli un anello, la figlia ha raccontato che gli avrebbe tagliato un dito.

Ora, per decorrenza dei termini di custodia cautelare, la misura cautelare in carcere è stata sostituita con una non custodiale. «Non solo lo liberano ma gli consentono di uscire a fare la spesa da solo», fa sapere, «di poter liberamente circolare nel comune di attribuzione della condizionale dalle 7 del mattino alle 21 della sera, quindi non chiuso in casa. E tutto questo per cosa? Mi sembra un prezzo troppo alto da pagare a discapito di tutti non solo di noi coinvolti in prima fila».

L’appello

«Io, la mia famiglia, non avremo mai giustizia», piange la giovane, dopo che il presunto omicida è stato confinato a Sestu, «La nostra giustizia potrebbe arrivare nel sapere che non farà del male ad altre persone. Siamo esausti e ad un anno esatto dalla morte di papà non ci riesce di salutarlo in pace. Viviamo a tutt’oggi un incubo, non solo per l’omicidio, ma perché stiamo lottando con le forze dell’ordine per sgomberare l’edificio di nostro padre, da abusivi che dormono per le scale e nei balconi ogni giorno». Alla fine di un lungo post pubblicato su Facebook, Isabel lancia un appello a chi vive a Cagliari: «Se doveste vederlo in giro a Cagliari o altrove, vi prego di segnalarlo».

RIPRODUZIONE RISERVATA