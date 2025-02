Non aveva rubato: Conforama paga 

Lavoratrice batte Conforama. Reintegrata dal giudice nei giorni scorsi una dipendente, che operava come cassiera nella sede sassarese, licenziata “per giusta causa” dall’azienda nel 2024. Decisione tranchant presa dopo un episodio avvenuto lo scorso marzo quando, secondo i responsabili locali della catena, la donna avrebbe nascosto lo scontrino di una vendita, sottratto 50 euro e poi annullato la stessa ricevuta per tentare di nascondere l’acquisto. Presunte mosse mirate all’appropriazione del denaro “scoperte” quando si era appurato che un articolo non era stato reso ma acquistato e, per vederci chiaro, il direttore del negozio aveva visionato le immagini di videosorveglianza della sequenza incriminata. Immediata la denuncia ai carabinieri e la cacciata della donna dal luogo dove aveva operato per vent’anni, anche come dirigente sindacale. A quel punto, assistita dall’avvocato Pantaleo Cambedda e dall’Ugl, questa passa al contrattacco e fa ricorso al Tribunale del lavoro di Sassari che, col giudice Matteo Girolametti, ribalta la decisione di Conforama, evidenziando nella sentenza come il video, che avrebbe dovuto fornire la prova regina del furto, in realtà scagioni del tutto la signora, mostrando come lei non ghermisca alcuna banconota bensì un pacchetto di sigarette, che lo scontrino sia rimasto in bella vista sul piano lavoro e che, infine, neanche le verifiche documentali attestino alcunché di illegale. Per questi motivi il giudice ha disposto l’immediato reintegro nel posto di lavoro, la rifusione delle spese processuali e il pagamento di stipendi e indennità dal giorno del licenziamento. (e. f.)

RIPRODUZIONE RISERVATA