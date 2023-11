«Non aveva ancora ricevuto il suo primo stipendio» 

«Ho avuto la fortuna di conoscere Cristian Medda, lavorava nel mio locale da poco tempo, neppure il tempo per guadagnarsi il suo primo stipendio».

Ha poche parole Severino Garau, il titolare del Free time pub, dopo aver appreso la notizia della morte del giovane ventenne. Commosso aggiunge: «Non bravo, ma bravissimo ragazzo, uno di quelli che oggi non è facile trovare quando cerchi giovani per un posto nel tuo locale. Era venuto da me per lavorare come barista, mi conosceva per via di una dipendente di Serramanna. Il pensiero che la sua vita si sia spezzata proprio al rientro a casa, dopo aver ultimato la giornata di lavoro nel mio locale, non mi dà pace. Un dolore troppo forte». Tanto che ieri sul cancello d’ingresso del pub, di fronte alla centralissima piazza Porta Nuova, si leggeva la scritta: “Chiuso per lutto”. Fuori i compagni di lavoro. Seduti sui gradini di una casa, l’uno accanto all’altro, senza proferire parola. Inutile insistere per un ricordo dell’amico. L’espressione del volto era più loquace di mille parole: rabbia, commozione, dolore.

Gli stessi sentimenti degli anziani sulle panchine della piazza: «Quando va via per sempre un ragazzo di 20 anni, ci chiediamo perché proprio lui». Il sindaco, Alberto Urpi, commenta la tragedia: «Un ragazzo che muore sulla strada del lavoro, quella che stava percorrendo dalla nostra città per tornare a casa, è come se fosse un figlio nostro. In quel locale c’è la sorella Sara, lavora da tanti anni. Giovani che accogliamo con gioia. Oggi è sofferenza infinita. Come amministrazione non possiamo che essere vicini alla famiglia». (s. r.)

