«Non aspetteremo Natale per la discussione della Legge di Pratobello» 

Il primo step è stato superato: il riconteggio della Legge di Pratobello è terminato e il presidente del Consiglio regionale, Piero Comandini, ha inviato il testo alla Quarta (Attività produttive) e Quinta (Urbanistica) commissione per l’esame. Ma i comitati, i sindaci e gli amministratori locali che hanno sostenuto la proposta di legge di iniziativa popolare ora chiedono all’assemblea regionale di fare in fretta. A cominciare dal padre della Pratobello 24, il primo cittadino di Orgosolo Pasquale Mereu.

Attesa

«Aspetteremo i primi giorni della settimana prossima per capire meglio la strada che prenderà la proposta», dice Mereu. «In questi giorni non ho avuto contatti con la politica regionale, nessuno ci ha illustrato l’iter né ha scandito, neppure per grandi linee, i tempi necessari a far arrivare la Pratobello 24 in Aula per la discussione. Vedremo nei prossimi giorni». Di certo il popolo della Pratobello non se ne starà con le mani in mano: «Non aspetteremo, per capirci, Natale», prosegue Mereu. «Va bene dare tempo a chi poi deve tradurre in legge il volere di quasi 211mila sardi, ma occorre fare in fretta: non siamo disposti a perdere altri giorni preziosi. Ne abbiamo sentito di tutti i tipi: addirittura qualcuno vorrebbe compiere la fusione a freddo tra la Pratobello e la ddl aree idonee in discussione in commissione: sappiamo bene che non è cosa possibile. Insomma, vigileremo perché la Pratobello 24 non si areni in commissione».

Pazienza

Il sindaco di Orgosolo per ora non evoca la piazza: «Ma se dalla politica non avremo segnali immediati», è la chiosa, «non è da escludere che la mobilitazione prenda la direzione della ribellione e, perché no, della piazza».

I comitati

Lo stesso pensiero riassume il volere dei comitati, impegnati in questi giorni in incontri e dibattiti in diversi centri della Sardegna. E, tra gli argomenti maggiormente dibattuti, ci sono quelli dell’eolico a mare e, non ultimo, del Tyrrhenian Link: «La lettura attenta dei progetti off shore ha permesso di renderci conto che si tratta di una tecnologia ancora sperimentale e quindi non ancora sicura se applicata ai nostri fondali. L'eolico galleggiante è sicuro alla prova delle maestralate sui mari sardi?», s’interroga Luigi Pisci, del comitato Sarcidano. «Dobbiamo sempre tenere presente che se la Sardegna, nei disegni di qualcuno, deve diventare il cane energetico dell'Italia, il Tyrrhenian Link rappresenta il guinzaglio». Attorno all’opposizione contro il Tyrrhenian Link si è consolidato il presidio nelle campagne di Selargius: «Nella città campidanese continua a crescere "La rivolta degli ulivi". Si piantano alberi come difesa dagli espropri e dai mezzi pesanti di Terna», prosegue l’esponente dei coordinamenti. «La Pratobello 24 regola anche fattispecie come il Tyrrhenian Link: infatti la realizzazione di impianti di connessione, distribuzione e trasformazione elettrica è vietata, così come gli impianti di approdo. Il tutto nel segno della difesa del paesaggio costiero e marino sardo dai mega impianti delle multinazionali e di Terna, non necessari alla gestione del nostro sistema elettrico. Ecco perché», conclude Pisci, «aspettiamo che il percorso della Pratobello in commissione e in Consiglio vada avanti spedito, senza gli intoppi di meline o veti trasversali».

RIPRODUZIONE RISERVATA