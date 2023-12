Non aprite quella porta 

L'ultima volta sembra una vita fa. Era il 17 settembre, sono passati quasi cento giorni, per l'esattezza sono novantasette: Cagliari e Udinese non vanno oltre lo 0-0 e Boris Radunovic chiude la porta per la seconda volta in stagione, dopo l'altro 0-0 di questo campionato, all'esordio contro il Torino. Da allora sono cambiate tante cose: in porta c'è Simone Scuffet, Claudio Ranieri ha affidato la retroguardia alla coppia Dossena-Goldaniga e il Cagliari ha cambiato marcia, assaporando il sapore della vittoria e lanciando la sua sfida al campionato. L'unica cosa che, da quel giorno, non è mai cambiato è che i rossobù, di riffa o di raffa, una rete al passivo la subiscono sempre.

L’obiettivo

Il Cagliari ci riprova questa sera al Bentegodi, contro un Verona che di gol ne subisce meno dei rossoblù (23 contro i 29 di Dossena e soci), ma che ha appena un clean sheet in più, tre, ottenuti contro Empoli (vittoria 1-0 all'esordio), Bologna e Torino (doppio 0-0). «Eppure vi stupiremo, ce la faremo», aveva detto scherzando qualche settimana fa Ranieri. Che insegue la sua utopia, la partita perfetta, quella dove la retroguardia riesce finalmente a chiudere agli avversari tutte le strade che portano al gol. Magari stasera, contro una squadra, quella gialloblù, che sette volte su sedici ha chiuso la partita senza gol all'attivo. Il regalo ideale per Scuffet, da nove partite signore e padrone dei pali rossoblù, che per la prima volta chiuderebbe senza gol al passivo, come non gli capita dallo scorso primo giugno, quando difendeva la porta del Cluj.

La giostra

Dopo aver chiesto due difensori centrali d'esperienza per tutta l'estate, Ranieri ha visto arrivare i due ventiseienni Hatzidiakos e Wieteska, un greco e un polacco, rispettivamente, dal campionato olandese e francese. I due sono scesi subito in campo, pagando pesantemente l'impatto col calcio italiano. Wieteska ha totalizzato cinque presenze, ma non gioca dal disastroso 1-4 con la Roma dell'8 ottobre. Hatzidiakos di partite ne ha invece collezionato otto, l'ultima a Roma con la Lazio, in un pomeriggio da bottega degli orrori: un gol regalato, un'ammonizione e il buco che ha portato al rosso di Makoumbou, tutto in 32' prima della sostituzione. Le cose non vanno meglio a Obert, titolare nelle prime due giornate, ma che nelle ultime sette giornate ha giocato solo 1' col Genoa e il secondo tempo di Napoli.

La svolta

Ranieri, dopo aver valutato tutti i difensori a disposizione (con Capradossi ai box da cinque mesi), ha puntato sulla coppia Dossena-Goldaniga, che ha fatto il suo esordio a Salerno. Può cambiare il modulo, a tre o a quattro, ma loro due, dalla gara all'Arechi, sono sempre presenti nell'undici titolare. Con loro in campo il Cagliari ha subito 13 reti in otto gare (anche se a Salerno Dossena è uscito sull'1-0 per i rossoblù), trovando quegli equilibri cercati invano. Ora l'obiettivo è una gara senza subire reti. Lo scorso anno, in B, i clean sheet sono stati tre con Liverani e ben dodici (compresi i playoff) con Ranieri. Che ora vuole regalare e regalarsi per Natale lo zero alla voce gol subiti.

