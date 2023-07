Non appiccò il rogo nel 2021,  assolto il 60enne Claudio Pili 

Il giudice non ha avuto dubbi: assolto Claudio Pili per non aver commesso il fatto. Il 60enne era accusato di aver appiccato le fiamme che il 24 luglio 2021 distrussero 21 ettari di terra alla periferia di Cabras. Per questo ieri il pm Valerio Bagattini aveva invece chiesto una condanna a undici anni. Ma alla fine il giudice ha sposato la tesi avanzata dal difensore del cabrarese, Pierluigi Meloni, che aveva chiesto, ottenendola alla fine, l’assoluzione piena.

I fatti risalgono esattamente a due anni fa quando andarono in cenere oltre venti ettari di terreni agricoli, fra vigneti, oliveti, e morirono numerosi animali domestici, con alto rischio per l’incolumità pubblica.

A maggio delle scorso anno, per quelle fiamme partite alla periferia del paese lagunare verso Solanas, finì in carcere Claudio Pili. Una misura cautelare per incendio doloso aggravato scattata al termine delle indagini della Forestale e la richiesta formulata dal pm Valerio Bagattini.

Il gip del Tribunale Federica Fulghesu aveva accolto l’istanza, convinta della ricostruzione della vicenda così come delineata dagli uomini del Corpo forestale. Persone offese erano la Regione, il Comune di Cabras e una trentina di cittadini, tra agricoltori e proprietari di terreni e fabbricati danneggiati proprio da quell’incendio.

Ieri mattina, al termine di diverse udienza, è arrivata però la sentenza di assoluzione per il sessantenne di Cabras. ( m. g. )

