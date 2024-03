«Non andremo via dalle nostre vigne» 

È una delle attiviste che ha contribuito a fondare il comitato No Tyrrhenian link, in prima linea nella lotta contro le due centrali elettriche che Terna vuole realizzare a Su Pardu - nell’agro di Selargius - spazzando via vigneti, fondi coltivati e distese di verde fra le colline oltre la Statale 554.

La rabbia

«Non venderò mai i terreni di famiglia a Terna, da qui non vado via», ripete Mariangela Gallus mentre indica la sua vigna sotto esproprio, a poca distanza dalla stazione Enel realizzata negli anni Ottanta. Come lei la pensa anche Andrea Corda, preoccupato per il passaggio del cavo elettrico previsto nel progetto vicino alla sua serra: «Così stanno distruggendo il nostro agro e il lavoro di una vita, non lo permetterò».

La battaglia di agricoltori e cittadini contro Terna va avanti da mesi, supportata da altri comitati nati nell’Isola contro quella che definiscono “un speculazione energetica ai danni della Sardegna”. Manifestazioni, sit-in in città e nell’agro, blitz in Comune, l’incontro in Prefettura, e riunioni con vertici regionali e comunali per cercare di stoppare il progetto destinato a cambiare il volto della campagna selargina.

La vigna di famiglia

«Qui non resterà più niente, stanno distruggendo tutto», dice Gallus guardandosi intorno. «Ogni giorno assistiamo al via vai di ruspe in azione, e vediamo sparire interi campi coltivati». Lei è una delle poche che ha detto da subito no alla vendita della vigna di famiglia, un terreno di 6mila metri coltivato insieme al fratello. Il loro nome è nella lunga lista dei destinatari degli espropri resa pubblica da tempo da Terna. «Ci vogliono costringere ad andare via, ma non ci riusciranno», dice. «Questo è il nostro reddito: dopo l’investimento di mio padre che è venuto a mancare quarant’anni fa», racconta, «abbiamo impiantato una nuova vigna nel 2002, e ogni anno produciamo 50 quintali di uva che conferiamo alla cantina di Dolianova. Non abbiamo un altro lavoro e viviamo di questo, ma sembra che a Terna non interessi minimamente».

Davanti alla sua vigna, insieme al comitato No Tyrrhenian link guidato da Rita Corda, ha messo su una baracca diventata il presidio in difesa dell’agro. «Stiamo lottando in tutti i modi per cercare di fermare il progetto, non possiamo permettere che ci distruggano la campagna. Questi», dice ancora Gallus, «sono terreni produttivi che danno da mangiare a decine di famiglie, non possono distruggerli».

La serra in pericolo

Poco distante c’è la serra di duemila metri coltivata da Andrea Corda. «Qui c’è il sudore della mia famiglia, ha iniziato mio padre nel 1984 per poi continuare mio fratello, e ora la porto avanti io», spiega mentre fra le mani tiene la lettera ricevuta da Terna che comunica la servitù coattiva vicino al suo terreno e alla piccola casetta dove abita per poter sorvegliare l’attività. «Il cavo passerà qui a fianco, con tutti i rischi che questo comporterà», aggiunge Corda, «e senza nessun vantaggio per Selargius e per l’intera Regione. Qui non passeranno, a costo di barricarmi dentro per bloccare tutto». La lotta continua quindi, con la speranza che il ricorso al Presidente della Repubblica presentato dal Comune riesca a stoppare il progetto.

