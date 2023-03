«Non all’eolico, è contro la convenzione per il paesaggio» 

L’eolico resta il tema più caldo del momento nel Sarcidano-Barbagia di Seulo. Ieri mattina nella sede della Comunità montana c’è stato un incontro tra amministratori del territorio e il Comitato di difesa per tracciare il percorso da seguire per contrastare l’impianto del parco eolico a Perd’e Cuaddu. «Chiediamo prima di tutto», ha detto Paolo Pisu in rappresentanza del Comitato, «che sia la Comunità montana che ogni Comune deliberino la contrarietà a questo saccheggio nel territorio e propongano una moratoria. Inoltre bisogna partire con le comunità energetiche».

La compattezza del territorio potrebbe essere un punto di forza ma non mancano problemi che, secondo i sindaci, meritano un’attenta riflessione. «Le istituzioni possono fare fronte comune», ha detto Salvatore Argiolas, sindaco di Laconi, «ma il problema sono le proposte allettanti nei confronti del privato cittadino: pertanto potrebbe esserci una divergenza tra la volontà pubblica e quella privata». «Per questo», ha aggiunto il sindaco di Genoni Gianluca Serra, «è necessario informare la popolazione sull’argomento e sulla strategia nazionale per il nostro territorio».

Ha proposto di affidarsi ad un legale il sindaco di Seulo Enrico Murgia. «Siamo stati indicati come un hub energetico», ha detto «ma noi aspiriamo a qualcos’altro, appelliamoci alla convenzione europea per il paesaggio». Supportano la via legale anche Giovanni Daga sindaco di Nuragus e Alberto Loddo di Villanova Tulo . «Come territorio e come comunità montana siamo in ritardo», ha detto il sindaco di Esterzili Renato Melis, «sulla discussione di queste tematiche, ma dobbiamo capire le ricadute».

