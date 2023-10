«Non allargare il conflitto»  

Città del Vaticano. La Santa Sede è costantemente preoccupata che la guerra di Israele contro Hamas possa trasformarsi in un conflitto regionale. E ieri una conversazione telefonica tra monsignor Paul R. Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati, e Hossein Amir-Abdollahian, ministro degli Affari Esteri della Repubblica Islamica dell’Iran, «richiesta da quest’ultimo» e di cui ha dato notizia il portavoce vaticano Matteo Bruni, è stata l’occasione per fare appello a una delle maggiori potenze regionali sull’«assoluta necessità di evitare di allargare il conflitto». Nella conversazione, ha fatto sapere il direttore della Sala stampa della Santa Sede, «monsignor Gallagher ha espresso la seria preoccupazione della Santa Sede per quanto sta accadendo in Israele e in Palestina, ribadendo l’assoluta necessità di evitare di allargare il conflitto e di addivenire alla soluzione dei due Stati per una pace stabile e duratura nel Medio Oriente». È di domenica il grido del Papa per un «cessate il fuoco» a Gaza, con richiamo a lasciar entrare gli aiuti umanitari nella Striscia e a che siano liberati gli ostaggi israeliani in mano ad Hamas. «Che nessuno abbandoni la possibilità di fermare le armi», ha detto Francesco. «Fermatevi! La guerra sempre è una sconfitta!».

