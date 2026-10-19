Non aiutarono Ragnedda, prosciolti l’ex fidanzata e l’amico 

Coinvolti senza uno straccio di elemento in un delitto odioso e ora scagionati con un provvedimento molto duro della magistratura. È una storia agghiacciante quella di Rosa Maria Elvo e Luca Franciosi, indagati per favoreggiamento nell’inchiesta sull’omicidio di Cinzia Pinna. Ieri la gip del Tribunale di Tempio, Marcella Pinna, ha firmato un decreto di archiviazione che toglie dalla scena del delitto la ex compagna di Emanuele Ragnedda (reo confesso dell’omicidio) e l’amico dell’imprenditore di Arzachena.

Accogliendo le richieste della pm Noemi Mancini, la gip ha scritto, in sintesi, che Rosa Maria Elvo è estranea a ogni fase del delitto del 12 settembre 2025 (era stata accusata di avere ripulito la casa di Conca Entosa con Emanuele Ragnedda). Non solo, ha reso possibile lo sblocco del portatile dell’ex compagno e ha consegnato il suo telefono personale, in modo che la polizia giudiziaria verificasse le sue conversazioni con l’indagato. Luca Franciosi è vittima di calunnia, scrive la gip di Tempio, perché la sua collocazione sulla scena del delitto, indicata da Ragnedda, è del tutto infondata, l’uomo non era a Palau nelle ore successive all’omicidio. Il difensore di Elvo, Francesco Furnari, dice: «Da subito avevo richiamato pubblicamente tutti alla prudenza e al rispetto della dignità della persona, nella consapevolezza che il confine tra cronaca e anticipazione di giudizi di colpevolezza non debba mai essere superato. Oggi gli esiti giudiziari confermano quanto fosse necessario mantenere equilibrio e cautela». Gli avvocati di Franciosi, Maurizio e Nicoletta Mani concludono: «La decisione del gip restituisce chiarezza e conferma l’ingiustizia di accuse che hanno coinvolto un innocente».

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