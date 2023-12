«Non aderirermo alla Fondazione per il Trenino verde» 

Domani a Sassari l’atto costitutivo della Fondazione del Trenino verde storico della Sardegna.

Seulo non aderirà alla Fondazione, il sindaco Enrico Murgia fa un appello agli altri sindaci: «Non cedete ai ricatti e ai giochi di potere».

Quello di Murgia è un j’accuse senza sconti alla gestione Arst delle linee storiche del Trenino verde, nell’arco di tredici anni cadute in rovina: «Per la gestione del patrimonio storico e culturale delle linee ferroviarie della Sardegna lo strumento della Fondazione è fuori discussione, inaccettabile è la composizione dell’organo di giunta con due delegati Arst, un presidente nominato dalla Regione e soltanto due sindaci delegati a rappresentare i territori. Non siamo all’anno zero, eticamente e istituzionalmente è inammissibile tirare una riga sulle gravissime responsabilità del gestore incaricato. Che Arst abbia ammazzato il Trenino verde è sotto gli occhi di tutti. Il segreto di pulcinella che amministratori e operatori turistici denunciano inascoltati da anni. Adesso, dopo anni di inerzia e inadempienza, la Regione esercita pressioni sugli amministratori locali attraverso un linguaggio al limite del terrorismo politico, per cui chi non entrerà in Fondazione sarà tagliato fuori dalla rinascita di uno dei principali vettori turistici soprattutto delle zone interne. Sottraiamoci a questa umiliazione dei territori da parte del governo regionale, pretendiamo in Fondazione l’assessorato ai Beni culturali, che gli amministratori abbiano riconosciuta una quota di rappresentanza congrua, che siano coinvolti gli operatori turistici».