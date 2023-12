«Non accetto lezioni da nessuno» 

L’accusa («non ha garantito i diritti di una mamma») della consigliera Viviana Brau (Psd’Az) al presidente Sebastian Cocco, tacciato di non aver applicato il regolamento negando il link per partecipare da remoto al Consiglio comunale convocato in presenza lunedì, alimenta polemiche. Cocco, criticato dalla maggioranza e dalla Brau, ribatte duramente: «Mai nessuno ha palesato problemi genitoriali». Aggiunge: «Chi lo afferma, infanga la causa femminile, non accetto lezioni».

Liberu all’attacco

In soccorso della Brau scende in campo la sezione “Paschedda Zau” di Liberu puntando l’indice sul fatto che Cocco sostiene alle regionali una donna, Alessandra Todde, definendo “imbarazzante” la situazione verso la consigliera sardista. «Ci chiediamo in base a quali parametri il presidente abbia deciso di ritenere sufficienti le motivazioni di alcuni e insufficienti quelle di Brau», tuona Liberu parlando di «comportamento autoritario e disciminatorio» e chiedendo chiarimenti nel prossimo Consiglio.

La replica

Cocco non ci sta proprio e richiama le norme del Testo unico, dello statuto e del regolamento consiliare ricordando il «potere discrezionale» del presidente all’articolo 26, «che ha il compito di convocare la seduta, le cui riunioni si tengono di regola, presso il Palazzo Civico (articolo 24 )». Sottolinea che l’articolo 27 stabilisce «che le sedute del Consiglio si svolgono in presenza oppure, in alternativa, in modalità “a distanza” e in “modalità mista”. A scuola insegnano che “oppure” è una congiunzione disgiuntiva, ovvero mette in alternativa un elemento con un altro».

Le ragioni

Cocco spiega che ha fornito su richiesta «giustificata» a tre consiglieri il link. Alla richiesta della Brau «impossibilitata a presenziare “per ragioni personali non comunicabili” ho risposto che era sua facoltà, ma che un collegamento da remoto non sorretto da motivazione avrebbe snaturato la ragione della convocazione in presenza. Sfido chiunque, anche chi agita a sproposito la spada a difesa delle donne e delle madri - infangando la causa femminile - ad affermare che emergesse una necessità per ragioni familiari o genitoriali. Ho a cuore garanzia e tutela dei diritti, in particolare, delle consigliere impegnate tra professione e famiglia. Sono genitore di una futura donna, che cercherò di mettere in guardia dalle strumentalizzazioni che talune donne fanno di certe battaglie sociali in loro difesa. Su questo non accetto lezioni da nessuno».

Questione politica

A margine del caso, Francesco Guccini, dell’opposizione, pone una questione politica: «Il Consiglio sulle rinnovabili è saltato per l’assenza del numero legale che va garantito dalla maggioranza ormai inconsistente e incapace di rispondere ai bisogni primari della comunità, persino su temi che dovrebbero vederci uniti. Solo grazie all’opposizione responsabile e parte della maggioranza, si è onorata una discussione. Il sindaco Soddu prenda atto del fallimento, si dimetta».

