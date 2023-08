Non abbiate paura: Daniele Serra sa come dare colore alle tenebre 

Ama i colori freddi e diserta il verde: non gli piace. Predilige il blu, sfumandolo in svariati modi, e le terre. Disegna le donne con cautela: è facile scivolare in una rappresentazione stereotipata, e Daniele Serra rifugge la scontatezza. Le atmosfere gotiche che affresca nelle sue tavole sono originali, punto scontate. L’acquerello, che ha imparato da solo, sperimentando, dopo aver abbandonato l’olio, è la tecnica in cui è maestro, e dà levità ai suoi disegni.

Fino al 17 settembre

Un centinaio – tra illustrazioni, copertine, cover, dipinti e tavole originali di graphic novel, oltre a una decina di libri - sono in mostra a Cagliari, all’Exma, fino al 17 settembre. Una selezione di lavori, curata da Roberta Vanali, critica e curatrice d’arte contemporanea, che ripercorre gli ultimi tre anni dell’illustratore e fumettista nato nel capoluogo sardo 46 anni fa. Inaugurata ieri, intitolata “Nero Notte“, l’esposizione chiarisce le ragioni per cui Serra è internazionalmente conosciuto e apprezzato, in modo particolare in Gran Bretagna e in America. Nel Regno Unito ha vinto per tre volte come miglior artista il British Fantasy Award, un riconoscimento assegnato a opere di fantascienza. Quest’anno, per la seconda volta, è stato nominato finalista al World Fantasy Award, un premio letterario statunitense di letteratura fantastica.

Il successo

Se si volta indietro, Serra conta 12 anni di professione. Disegnava da molti di più, ma dedicandovi tutto il suo tempo è appena un decennio, e ha già realizzato oltre 300 copertine di romanzi pubblicati da etichette di tutto il mondo. Collabora con autori di fama mondiale tra cui Clive Barker e Joe Richrad Lansdale. Barker, scrittore e sceneggiatore britannico, dice di lui che «fa arte di grande sensibilità e sottigliezza: può comunicare più nella forma di una linea e nell'ombra di una tinta di quanto molti pittori trasmettono in un'intera tela». Lansdale, geniale autore statunitense, lo definisce «unico e sorprendente». Commenta Serra: «Con lui è nata una forte amicizia, mi considera un figlio adottivo», che ogni tanto vagheggia di trasferirsi in America. Nell’Isola è parecchio amato (l’inaugurazione della mostra è stata affollata), e nella penisola pure. Ha avviato collaborazioni con le case editrici Mondadori e Bonelli, e vari autori italiani. In mostra ci sono alcune illustrazioni di “Murder Ballads“, grafic novel di Micol Arianna Beltramini.

«Un romantico decadente»

«È un sofisticato illustratore New Gothic» lo descrive Vanali, «interviene per velature, tono su tono, per strutturare scenari visionari carichi di pathos, restituendo un linguaggio espressivo noir immediatamente riconoscibile». Sorride: «Sono un romantico decadente» dice di sé, con semplicità, Daniele Serra. Ha soddisfatto già numerosi desideri, come creare per la musica e il cinema: il suo lavoro è stato utilizzato per l'adattamento cinematografico di “Cell“ di Stephen King e per “Rageaholic“ di Yoshiki Takahashi. Ancora uno è in lista d’attesa: collaborare con Neil Gaiman, autore cult britannico.

