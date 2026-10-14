«Non abbiamo visto la coltellata» 

Hanno ripetuto più volte di non aver visto chi ha sferrato la coltellata, sostenendo davanti ai giudici di avere ricordi non proprio nitidissimi. Ieri mattina in Corte d’asisse a Cagliari sono stati chiamati a testimoniare Michele Loi, Giorgio Fancello e Nicolò Madrigali, alcuni amici di Marco Mameli, il 22enne ucciso durante la festa di carnevale del primo marzo 2025 a Bari Sardo, altri vicini a Giampaolo Migali, 28 anni di Girasole, accusato di aver sferrato le tre coltellate mortali al termine di un litigio. Tutti e tre erano presenti la sera dell’omicidio, qualcuno anche a pochi metri, nessuno però ha detto di aver visto il fendente mortale.

I testimoni

I tre giovani che ieri mattina sono comparsi in aula, nelle settimane successive all’omicidio, erano stati avvicinati e registrati da Andrea Mameli, il padre del 22enne, che con indagini personali aveva cercato di sfondare il muro di omertà che impediva alle forze dell’ordine e alla Procura di Lanusei di scoprire cosa fosse accaduto quella notte. Armato di pazienza e di un registratore in tasca aveva contattato uno a uno sia gli amici del figlio che i ragazzi che accompagnavano Migali. E ieri mattina, mentre quelle registrazioni sono ancora in mano al perito della Corte che le sta trascrivendo, i pm Paola Dal Monte e Giovanna Morra hanno convocati i tre testimoni in aula, così da chiedere loro cosa avessero visto e cosa avessero raccontato al padre della vittima.

I racconti

«Ho visto Marco salire dalla strada», ha detto Michele Loi, «c’era tanta gente e poi l’ho visto che si accasciava e veniva tenuto da un amico, poi in terra dopo c’era una chiazza di sangue». Più volte il testimone, rispondendo alle domande dell’accusa, ha raccontato di non aver chiamato Migali nelle settimane successive: «Avevo paura», ha ripetuto più volte, «dopo quello che era successo avevo paura», ma alla domanda esplicita se avesse visto qualcosa ha risposto negativamente. «Giampaolo ci aveva detto di non aver ucciso Marco Mameli, ma ricordava di aver ferito Andrea Contu», ha sottolineato, «ma avevo paura e per questo non l’ho chiamato». Più volte la pm Dal Monte gli ha chiesto di cosa avesse paura, ma le risposte non sono mai cambiate. La sensazione è che più che di Migali il giovane temesse di finire coinvolto nella vicenda, della quale risulta assolutamente estraneo. «Non abbiamo visto», ha invece spiegato Giorgio Fancello, «abbiamo pensato che se lui aveva ferito Andrea potesse aver fatto anche l’omicidio. Ma è stata una nostra deduzione».

Il coltello

Nicolò Madrigali ha confermato che l’imputato fosse l’unico ad avere un coltello. «Lo abbiamo utilizzato per aprire una tasca del costume», ha ribadito, «era un coltello a serramanico, tipo pattadese con il manico nero». Ad un certo punto la parte civile gli ha chiesto perché avesse consigliato all’amico di costituirsi, come confermerebbe la registrazione fatta dal padre della vittima. «Migali mi rispose che non era stato lui», ha detto Madrigali, ma poi la presidente Lucia Perra lo ha incalzato: «E lei gli ha creduto?». «Non mi sono fidato ciecamente di quello che mi diceva».

In coda all’esame del testimone sono emerse anche le tensioni delle settimane dopo l’omicidio con la famiglia della vittima e con i ragazzi che temevano di essere tirati in ballo. «Le accuse sono sempre state rivolte a noi quattro», ha chiosato il giovane, «ma solo Migali aveva un coltello». E sull’ipotesi che anche lui avesse tirato qualche pugno a Marco Mameli, il giovane ha concluso: «Sono sicurissimo di non avergli dato alcun pugno». Il processo proseguirà con altre testimonianze.

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