«Non abbiamo truccato aste giudiziarie» 

Parla per difendere suo marito Rocco Meloni. La moglie dell’indagato, Carmen Lara, tiene la schiena dritta e solleva gli scudi, dando la sua versione degli avvenimenti finiti al centro dell’inchiesta: «La famiglia Meloni non si è mai prestata, né in maniera personale con prestanomi, né in forma di impresa, a turbative o a turbamenti giudiziari per nessuno». Nell’impianto accusatorio, Rocco Meloni è individuato in qualità di prestanome di Franco Ammendola nell’operazione di acquisizione all’asta degli immobili di via Ponza. «L’operazione di investimento degli immobili - sostiene Carmen Lara - è stata realizzata in regime di impresa e acquistata regolarmente a un’asta pubblica dalla Mero immobiliare con l’obiettivo di garantire una continuità aziendale a una realtà aziendale di tipo turistico ricettivo esistente da anni sul mercato».

La posizione

Il pm Giangiacomo Pilia inquadra Franco Ammendola mandante, Roberto Arzu esecutore e Rocco Meloni prestanome. «Gli immobili - prosegue Lara - sono stati ristrutturati e arredati con l’obiettivo di renderli produttivi, immettendoli sul mercato dei portali delle vacanze insieme alle altre strutture di cui la Mero immobiliare è proprietaria». La famiglia Meloni-Lara è una realtà di impresa ogliastrina che, da oltre vent’anni, opera in diversi settori produttivi, garantendo una sessantina di posti di lavoro. «Il finanziamento per l’acquisto dell’immobile è avvenuto tramite un mutuo bancario di oltre 300 mila euro, la vendita di patrimonio familiare, il Tfr di trent’anni di lavoro e un cofinanziamento di utili prodotti nell’arco di decenni». La famiglia ha premura di tutelare la «serietà imprenditoriale» oltre che «la nostra dignità personale con la speranza che la Magistratura, con la quale fattivamente si collabora, faccia chiarezza quanto prima».

Futuro del Consorzio

Intanto c’è un ente da rivitalizzare. È il Consorzio industriale, dove presidente e vice, Franco Ammendola e Rocco Meloni, non sono al momento nelle possibilità di prendere parte alla vita amministrativa.

Per martedì il presidente del collegio dei revisori dell’Ente, Davide Mereu, ha convocato l’assemblea generale. «Attenendoci allo statuto - ha detto Costantino Tidu, commissario della Provincia di Nuoro - vedremo il da farsi. Ciascuno di noi esprimerà il proprio parere e, poi, verrà presa una decisione».

