Non abbiamo tempo di aspettare 

Che cosa sia il tempo, vattelappesca. Inutile darne una definizione: menti eccelse ci hanno provato senza avere mai l’ultima parola. Nella mostra “Art & Entanglement", inaugurata domenica al Museo universitario delle arti e delle culture contemporanee di Cagliari, aperta fino al 3 luglio, è possibile osservarne l’azione: nell’erosione delle rocce, nella labilità della memoria, nel pulviscolo che si deposita sulle cose. Curato da Laura Leuzzi (Robert Gordon University, Scozia) e Antonella Sbrilli (Sapienza, Roma), su iniziativa dell’artista canadese Emily DiCarlo, e per il Muacc da Simona Campus e Rita Ladogana, l’allestimento contempla 11 opere di 13 artisti da Stati Uniti, Svizzera, Cina, Colombia, Regno Unito, Canada. Video, disegni, installazioni, sculture, dispositivi, ispirati alle evoluzioni del tempo.

La sfida

È la suggestiva risposta alla sfida dell’International Society for the Study of Time che, per la prima volta, ha scelto l’Italia come sede della sua conferenza triennale. Nel capoluogo sardo ha promosso la XIX edizione dell'appuntamento che riunisce studiosi di tutto il mondo per discutere una questione tra le più enigmatiche della conoscenza: il tempo. Fondata nel 1966 dal filosofo Julius Fraser, l'ISST è un’associazione scientifica interdisciplinare presieduta da Carmen Leccardi, docente dell’Università di Milano-Bicocca. Intitolato “Time and Entanglement”, dove la seconda parola indica la relazione tra due o più elementi, l’incontro è organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Cagliari, e coordinato da Valentina Cuzzocrea, sociologa apprezzata a livello internazionale per le sue ricerche sui giovani, la mobilità e il cambiamento sociale. L’evento, che si tiene nelle aule del dipartimento, prevede 26 sessioni fino a venerdì, e ospiterà, tra le altre, due figure influenti: Barbara Adam, sociologa britannica che ha rivoluzionato il modo in cui le scienze sociali pensano il rapporto tra temporalità, responsabilità e futuro; ed Elise Crull (New York), fisica e filosofa nota per i suoi studi sulla natura del tempo, dello spazio e della realtà.

Gli artisti

Nello spazio museale in via santa Croce al 63, il tempo assume consistenza materiale lasciandosi esplorare. Nell’opera di Emily DiCarlo e Justine Kohleal è la polvere che, in uno stabilimento industriale abbandonato in Canada, si agita nell’aria e poi, di nuovo, si adagia sopra le cose, proprio come gli eventi nella vita di una comunità: un accumularsi di successive stratificazioni. Florian Schlumpf lo trattiene attraverso il suo “Time Machine", che rallenta mentre ruota, donando una manciata di minuti a chi sceglie di non avere fretta, e l’intervallo scandito dall’orologio – un’ora, due - è tutto vissuto, senza l’ansia del dopo o la nostalgia del prima. John Steck Jr. lo dissolve in una fotografia che, se esposta alla luce, si scolora come i ricordi a cui l’euforia della vita ruba spazio e vitalità. Andrew Bracey ne ha tenuto nota in 40 disegni: un diario compulsivo delle sue giornate segnate dalla sindrome di long covid, che sulla carta sono diventate segmenti colorati e intrecci geometrici. Le lingue d’argilla che si dissolvono nell’acqua di Andrew Cozzens restituiscono la dimensione narrativa del tempo, che è anche tutte le storie che ascoltiamo, viviamo e dimentichiamo; mentre il pane di Ella Dawn McGeough è il tempo dei legami, la staffetta che procede di madre in figlia. Poi ci sono i labirinti digitali di Castien Dowling, il gesso pastiglia di Scott Gleeson, le sculture di porcellana di Daniel Fajardo Gomez, gli oggetti naturali corrosi dal tempo di Paul Harris, le performance di Hanyu Qu e Susan Banyas. Infine, l’Isola e le sue affinità culturali con il Galles sono al centro dell’opera di Karen Heald e Susan Matthews, in cui luoghi lontani risultano intrecciati attraverso il tempo e la memoria. È il potere dell’arte contemporanea, commenta Simona Campus: sovvertire il canone e suggerire inusuali punti di vista sulla realtà.

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