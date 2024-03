«Non abbiamo fondi per gli interventi in tutte le strutture» 

Gabriella Deidda, assessora comunale ai Lavori pubblici lo ammette. «Non abbiamo fondi a sufficienza per sistemare tutte le scuole cagliaritane di nostra competenza. Per quel che ci riguarda abbiamo pronto un programma di interventi, lavori programmati in diversi edifici del capoluogo, aspettiamo i finanziamenti». Insomma un libro dei sogni. Al quale si aggiungono gli intoppi burocratici. «In riferimento alla palestra sventrata di Mulinu Becciu – afferma Gabriella Deidda – l’opera è stata interrotta per mancanza di fondi. Presto, presumo entro quindici giorni, arriverà la determina della Ragioneria che ci consentirà di riprendere i lavori». A complicare le cose ci si mette anche il calo di natalità. «Via Redipuglia probabilmente andrà chiusa per mancanza di bambini». E la muffa e le infiltrazioni di via Dessy Deliperi? «Ci attiveremo con gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria».

Una situazione paradossale secondo Francesca D’Agostino, segretaria cittadina del comparto scuola della Cgil. «L’edilizia scolastica è al disastro totale, mancano palestre aule, aule e personale». Per la sindacalista il problema è politico. «Il Governo non investe in istruzione e sanità preferendo altri campi più redditizi come gli armamenti».

