«Non abbiamo altre scelte: vaccini unica soluzione» 

È un volto rigato dalla disperazione quello di Daniele Sedda, allevatore 50enne di Orani che vede il futuro della propria azienda, messo in ginocchio dall’avanzare della dermatite nodulare bovina.Dal suo ovile di “Oddini” lungo la piana che si dirama fino a Ottana, Sedda traccia un bilancio che si fa di ora in ora drammatico, mentre i capi vengono martoriati dal morbo: «Non bastava il caos delle cavallette e quello della lingua blu – dichiara l’allevatore – proprio ora, quando il comparto stava vivendo un momento di serenità, è arrivata questa piaga».ostra il dramma dei bovini spirati nelle scorse ore e rilancia: «Possiedo 90 capi tra adulti e giovani vitelli bloccati nella movimentazione. Finora tra positivi e morti il bilancio è salito a dieci e tutto ciò ha vietato la vendita dei trenta vitelli che avrebbero rappresentato una fonte di reddito».Si aggiungono ulteriori costi di gestione, mentre i ristori restano alla finestra: «Ormai è un disastro - dice Sedda - ogni capo necessità di 60-80 litri di acqua al giorno e mangime. Finora non si è visto alcun sussidio. Sono disperato».Sui vaccini Sedda si dice fiducioso: «È l’unica soluzione che ad oggi può salvarci dal tracollo. Non abbiamo alternative e dobbiamo sperare che possano bloccare il contagio. Ma è importante che gli abbattimenti non siano massivi ma limitati ai soli capi malati, diversamente perderemo tutto».Da qui lo sguardo a quella che sarà una battaglia senza sosta: «Mi opporrò con tutte le forze all’abbattimento a tappeto. In questa azienda e in quella che possiedo a Nuoro, dove i capi sono per ora sani, ci sono i sacrifici di una vita. Dopo gli abbattimenti di cosa vivremo? E poi come ricostruiremo l’azienda?», domanda Sedda che lancia un appello alla Regione «affinché vengano garantiti ristori anche per gli eventuali effetti avversi del vaccino».

Sul fronte parallelo il direttore di Coldiretti Nuoro-Ogliastra Alessandro Serra, rilancia: «Abbiamo bisogno di una certificazione che dimostri che i vaccini sono efficaci. Siamo favorevoli a un abbattimento selettivo, per questo andremo a chiedere una deroga secondo i canoni della legge 687 del 2020».

